В панели задач новой сборки Windows 10 появился виджет новостей и погоды

Компания Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 10 под номером 21286 в рамках программы Windows Insider.

Пользователям стала доступна новая лента новостей и погоды, которая находится прямо на панели задач. Благодаря этому они смогут получать актуальную информацию, не устанавливая стороннее приложение и даже не запуская браузер. Пользователи смогут персонализировать выводимые в новом виджете новости по тематике, соответствующей личным предпочтениям. Для этого можно выбрать опции «Больше подобных сюжетов» или «Меньше подобных сюжетов».

Для обеспечения работоспособности виджета используется агрегатор Microsoft News, обрабатывающий публикации из более чем 4500 источников. Также используется специальный алгоритм на основе нейросети для подбора новостей, соответствующих пользовательским предпочтениям (контент подбирается на основе просматриваемых материалов и отмечаемых публикаций).

Говорится о том, что для нормальной работы нового виджета потребуется установка браузера Edge на базе Chromium. Разработчики отмечают, что в новом виджете не будет рекламы, а при необходимости пользователи смогут его отключить.

Испытать новый виджет уже могут пользователи тестовых сборок Windows 10 из США, Канады, Великобритании, Австралии и Индии. Предполагается, что в стабильных версиях операционной системы нововведение появится в конце года.