В Microsoft Store проходит распродажа со скидками до 90%

В Microsoft Store проходит распродажа со скидками на игры для Xbox до 90%. Акционные предложения будут доступны до 2 февраля.

В ее рамках всего за 5,99 долларов можно купить многопользовательский шутер от третьего лица с открытым миром Anthem. Помимо этого, Microsoft снизила цены на ряд других популярных игр.

Некоторые предложения распродажи в Microsoft Store:

Anthem — 5,99 долларов (-90%);

A Plague Tale: Innocence — 12,49 долларов (-75%);

A Way Out — 7,49 долларов (-75%);

Battlefield 4 — 7,99 долларов (-60%);

Burnout Paradise Remastered — 4,99 долларов (-75%);

Darksiders Warmastered Edition — 4,99 долларов(-75%);

Darksiders II Deathinitive Edition — 7,49 долларов (-75%);

Darksiders III — 17,99 долларов (-70%);

Dead Cells — 12,49 долларов (-50%);

Desperados III — 35,99 долларов (-40%);

Football Manager 2021 Xbox Edition — 31,99 долларов (-20%);

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning — 23,99 долларов (-40%);

NHL 21 — 26,99 долларов (-55%).

Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.