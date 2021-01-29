29.01.2021

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В Microsoft Store проходит распродажа со скидками до 90%

Microsoft Store

В Microsoft Store проходит распродажа со скидками на игры для Xbox до 90%. Акционные предложения будут доступны до 2 февраля.

В ее рамках всего за 5,99 долларов можно купить многопользовательский шутер от третьего лица с открытым миром Anthem. Помимо этого, Microsoft снизила цены на ряд других популярных игр.

Некоторые предложения распродажи в Microsoft Store:

  • Anthem — 5,99 долларов (-90%);
  • A Plague Tale: Innocence — 12,49 долларов (-75%);
  • A Way Out — 7,49 долларов (-75%);
  • Battlefield 4 — 7,99 долларов (-60%);
  • Burnout Paradise Remastered — 4,99 долларов (-75%);
  • Darksiders Warmastered Edition — 4,99 долларов(-75%);
  • Darksiders II Deathinitive Edition — 7,49 долларов (-75%);
  • Darksiders III — 17,99 долларов (-70%);
  • Dead Cells — 12,49 долларов (-50%);
  • Desperados III — 35,99 долларов (-40%);
  • Football Manager 2021 Xbox Edition — 31,99 долларов (-20%);
  • Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning — 23,99 долларов (-40%);
  • NHL 21 — 26,99 долларов (-55%).

Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.

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