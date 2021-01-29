В Microsoft Store проходит распродажа со скидками до 90%
В Microsoft Store проходит распродажа со скидками на игры для Xbox до 90%. Акционные предложения будут доступны до 2 февраля.
В ее рамках всего за 5,99 долларов можно купить многопользовательский шутер от третьего лица с открытым миром Anthem. Помимо этого, Microsoft снизила цены на ряд других популярных игр.
Некоторые предложения распродажи в Microsoft Store:
- Anthem — 5,99 долларов (-90%);
- A Plague Tale: Innocence — 12,49 долларов (-75%);
- A Way Out — 7,49 долларов (-75%);
- Battlefield 4 — 7,99 долларов (-60%);
- Burnout Paradise Remastered — 4,99 долларов (-75%);
- Darksiders Warmastered Edition — 4,99 долларов(-75%);
- Darksiders II Deathinitive Edition — 7,49 долларов (-75%);
- Darksiders III — 17,99 долларов (-70%);
- Dead Cells — 12,49 долларов (-50%);
- Desperados III — 35,99 долларов (-40%);
- Football Manager 2021 Xbox Edition — 31,99 долларов (-20%);
- Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning — 23,99 долларов (-40%);
- NHL 21 — 26,99 долларов (-55%).
Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.