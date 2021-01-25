В мессенджере Telegram участились случаи краж каналов

Рост популярности Telegram привел к тому, что за последние несколько недель в мессенджере активизировались не только рядовые пользователи, но и хакеры.

Как сообщают СМИ, владельцы Telegram-каналов под предлогом предложений о размещении рекламы от образовательной платформы GeekBrains стали получать вложения с вирусом, который позволяет похитить их учетные записи. За украденный канал мошенники могут потребовать от владельцев выкуп или использовать его для публикации ссылок на вредоносные ресурсы.

В GeekBrains получили много жалоб на мошенничество от лица их компании и представители площадки уже разослали агентствам и блогерам соответствующие предупреждения. По мнению руководителя отдела маркетинга компании, активность злоумышленников может быть связана с ростом бюджетов на рекламу и приростом пользователей в Telegram.

Аналитики отмечают, что с ростом аудитории будет увеличиваться и рост активности мошенников. Кроме того, кража каналов, по словам экспертов, может осуществляться и по заказу конкурентов. Если «жертва» запустит полученный файл, на компьютер установится вредоносная программа, которая похитит хранящиеся на нем учетные записи, а также предоставит мошенникам скрытое удаленное управление Telegram-каналом.

Чтобы обезопасить себя, владельцам Telegram-каналов нужно проверять все ссылки и файлы из незнакомых источников с помощью антивирусов или просто не открывать их, рекомендуют специалисты по IT-безопасности.