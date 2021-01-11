В Китае развернута первая в мире интегрированная сеть квантовой связи

Под руководством ученых из Университета науки и технологий Китая в стране развернута первая в мире интегрированная сеть сверхзащищенной квантовой связи. Общая протяженность сети достигает 4600 км. Это полностью рабочая сеть из более чем 700 оптических сегментов и двумя станциями космической связи с передачей данных по спутниковым каналам.

От обычного шифрования данных квантовая связь отличается тем, что ключи передаются с помощью одиночных частиц, в данном случае с помощью фотонов. Перехват фотона невозможно сделать незаметно, поэтому о компрометации ключей (или об ошибке в передаче) сразу становится известно. Зашифрованные данные по каналам квантовой связи передаются только тогда, когда квантово распределенные ключи переданы без ошибок и признаков перехвата.

Первый успешный эксперимент по передаче данных с земли на спутник по каналу квантовой связи Китай осуществил в 2017 году. С того времени параметры квантовой сети были значительно улучшены. Также ускорен процесс генерации квантовых ключей для передачи по спутниковым каналам связи. Теперь ключи генерируются со скоростью 47,8 Кбит/с, что в 40 раз выше, чем предыдущая скорость.

К интегрированной сети квантовой связи уже подключено свыше 150 абонентов: банки, предприятия, госучреждения и другие службы. Китайские ученые готовы создать межгосударственные и межконтинентальные сети квантовой связи, если специалисты других государств проявят к этому интерес.