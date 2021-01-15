В Epic Games Store проходит раздача Star Wars: Battlefront II

В Epic Games Store можно бесплатно забрать праздничное издание Star Wars: Battlefront II.

В его состав, помимо игры, входит огромная коллекция косметических предметов, в том числе по мотивам фильма «Звездные Войны: Скайуокер. Восход».

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Раздача праздничного издания Star Wars Battlefront II продлится до 21 января.

Через неделю в магазине Epic Games Store станет бесплатной Galactic Civilizations III — космическая стратегия, где игроку предстоит создать величайшую межзвездную цивилизацию.