21.01.2021

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В Epic Games Store началась раздача Galactic Civilizations III

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать космическую стратегию Galactic Civilizations III.

Galactic Civilizations III — глобальная пошаговая 4X-стратегия, действие которой разворачивается в XXIII веке. Игроку предстоит создать величайшую межзвездную цивилизацию и управлять ею. Доступно только базовое издание стратегии.

Игру можно забрать до 28 января.

На следующей неделе в Epic Games Store под раздачу попадет 2D-метроидвания Dandara: Trials of Fear Edition.

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