В Epic Games Store началась раздача Galactic Civilizations III
В Epic Games Store можно бесплатно забрать космическую стратегию Galactic Civilizations III.
Galactic Civilizations III — глобальная пошаговая 4X-стратегия, действие которой разворачивается в XXIII веке. Игроку предстоит создать величайшую межзвездную цивилизацию и управлять ею. Доступно только базовое издание стратегии.
Игру можно забрать до 28 января.
На следующей неделе в Epic Games Store под раздачу попадет 2D-метроидвания Dandara: Trials of Fear Edition.