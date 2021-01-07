В Epic Games Store началась раздача Crying Suns. На следующей неделе — Star Wars: Battlefront II

В 2021 году Epic Games по-прежнему будет дарить пользователям проекты на еженедельной основе.Первой бесплатной игрой в наступившем году стала Crying Suns.

Crying Suns — тактическая игра в жанре rogue-lite, где в роли адмирала космического флота игроку предстоит исследовать павшую империю. Проект можно забрать до 14 января.

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А на следующей неделе бесплатной станет праздничное издание Star Wars: Battlefront II.