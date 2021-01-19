В Android появится функция Hibernation, позволяющая уменьшить размер неиспользуемых приложений

Команда Android Open Source Project работает над новой функцией Hibernation, которая позволит уменьшить объем занимаемой памяти теми приложениями, которые не использует пользователь мобильного устройства. Но она не связана с приостановкой выполнения приложений, как это делают функции с аналогичным названием.

Функция Hibernation работает следующим образом. Если пользователь устройства, на котором настроены учетные записи нескольких пользователей, выбирает режим Hibernation для приложения, то кэш приложения, связанный с этим пользователем, будет очищен. Это позволит высвободить место в хранилище устройства.

Пока что вопросов достаточно много, например, что будет происходить, когда все пользователи устройства выберут режим Hibernation для приложения, и как будет работать эта функция на устройствах с одним пользователем.

Судя по названию функции, при активации Hibernation в Android приложение не будет полностью удаляться. Но, возможно, будет способ сжать его для экономии места (помимо обычной очисткой кэша), а затем, в случае необходимости, его можно будет распаковать.

Ожидается, что функция Hibernation будет включена в следующую версию операционной системы Android 12. Официальные сроки появления этой версии ОС пока не сообщаются.