В 2020 году спрос на сертификаты электронной подписи вырос на 32%

В Азербайджане наряду с увеличением количества сертификатов электронной подписи (э-подпись), расширяются масштабы их использования. Количество токенов э-подписи, выданных Национальным центром сертификационных услуг Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий в 2020 году, составило 17756. 9838 из этих носителей электронной подписи приходятся на государственные структуры, 4990 — на предпринимателей, 2928 — на физические лица. Таким образом, количество выпущенных токенов электронной подписи в 2020 году на 32% больше, чем в 2019 году.

Количество сертификатов электронной подписи, выданных за последний месяц, составило 2058.

Рост количества пользователей электронной подписи также приводит к увеличению количества операций. Так, в 2020 году было осуществлено около 8 миллионов транзакций (операций). 85% из них приходятся на государственные учреждения, что на 93% больше, чем в 2019 году.

Напомним, что электронная подпись может быть использована в виде смарт-карты и USB-токена как средство идентификации и подписи в соответствии с электронной логикой. Эта подпись, которую нельзя имитировать, действительна в течение 3 лет.