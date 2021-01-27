Twitter купил платформу новостных рассылок Revue

Twitter приобрел платформу новостных рассылок Revue. Эта покупка даст возможность для компании зарабатывать на ее базе авторов.

Сумма сделки не сообщается, указывается, что Twitter хочет расширить команду Revue, но она продолжит работать как самостоятельная компания. В Revue работают всего шесть сотрудников. С момента основания в 2015 году Revue смогла привлечь только 400 тыс. евро.

Сервис позволяет авторам отправлять рассылки бесплатно до 50 подписчикам. Платная версия дает возможность проводить рассылку до 40 тыс. подписчиков. Комиссия Revue составляет 6% от доходов. Twitter планирует снизить комиссию до 5%, а также сделать функции Revue Pro бесплатными для всех аккаунтов платформы, и тем самым привлечь к ней больше пользователей.

Отметим, что компания Twitter в конце 2020 года вела переговоры о покупке прямого конкурента сервиса Revue компании Substack. Однако сделка не состоялась.