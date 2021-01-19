Турция ввела запрет на рекламу в Twitter, Pinterest и Periscope в соответствии с новым законом о социальных сетях

Турция ввела запрет на рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest, об этом сообщает Reuters. Запрет был одобрен Управлением информационных и коммуникационных технологий страны.

Сообщается, что запрет на рекламу был введен после того, как правительство страны приняло новый закон о социальных сетях. Новый закон требует, чтобы компании, представляющие социальные сети, назначили местных представителей в Турции. Закон вступил в силу сегодня, 19 января 2021 года.

Новый закон позволит властям удалять контент с платформ социальных сетей, а не просто блокировать доступ к ним. Однако Twitter и его приложение для прямой трансляции Periscope никак не отреагировали на это, как и создатели приложения для обмена изображениями Pinterest.

На данный момент Facebook и несколько других компаний заявили, что будут соблюдать местное законодательство и назначат представителя. Ранее Турция уже оштрафовала такие компании, как Facebook, YouTube и Twitter, за несоблюдение местных законов, а несоблюдение сейчас приведет к сокращению пропускной способности сервисов на 90%.