TP-Link анонсировала Mesh-систему Deco Voice X20 с функциями smart-динамика

Компания TP-Link анонсировала систему Deco Voice X20, которая предназначена для организации ячеистой (Mesh) сети беспроводной связи стандарта Wi-Fi 6 (AX1800) с поддержкой частотных диапазонов 2,4 и 5 GHz.

Устройство представляет собой гибрид роутера и smart-динамика с интеллектуальным голосовым ассистентом Alexa. Интегрированная акустическая система обеспечивает всенаправленное звучание с насыщенными низкими частотами. Микрофон позволяет устройству распознавать команды с расстояния до десяти метров.

Заявленная скорость передачи данных в диапазоне 5 GHz достигает 1201 Мбит/с, а в диапазоне 2,4 GHz — 574 Мбит/с. Предусмотрены два сетевых порта Gigabit WAN/LAN с пропускной способностью до 1 Гбит/с.

При формировании ячеистой инфраструктуры Wi-Fi модули Deco образуют единую сеть. Пользователи автоматически подключаются к модулю с лучшим сигналом в любой точке дома. Если у одного из устройств Deco возникают проблемы с подключением, система автоматически направит данные через другой модуль.