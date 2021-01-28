Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей в 2020 году

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. в 2020 году стал мировым лидером по продажам автомобилей, впервые за 5 лет обойдя немецкий концерн Volkswagen AG, об этом сообщает Bloomberg.

По итогам минувшего года общие продажи Toyota, включающие показатели дочерних компаний автопроизводителя — Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd. — составили 9,528 млн автомобилей.

Отмечается, что продажи Daihatsu Motor и Hino Motors сократились в прошлом году на мировом рынке на 11,3% по сравнению с 2019 годом.

Volkswagen AG в 2020 году смог реализовать 9,31 млн. автомобилей, что на 15,2% меньше, чем годом ранее.