08.01.2021

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TikTok представила свой первый эффект AR, который использует сканер LiDAR iPhone 12 Pro

TikTok

Сервис коротких видео TikTok в своем официальном твиттер-аккаунте продемонстрировала первый эффект с дополненной реальностью, который использует сканер LIDAR у iPhone 12 Pro.

В 19-секундном видеоролике вначале появляется изображение воздушных шаров, образующих текущий год — 2021. После этого начинают сыпаться конфетти, которые падают на пол и диван. Из-за того, что виртуальные элементы падают на разные уровни поверхности, это дополнительно создает ощущение их реалистичности.

Среди подобных сервисов Snapchat и TikTok являются первыми, кто решил задействовать сканер LIDAR для некоторых функций внутри сервисов. LIDAR проецирует пучки света в инфракрасном диапазоне на окружающие предметы. После того как пучки сканируются, устройство создает подробную, трехмерную карту окружающих предметов. Первым устройством с LIDAR стал iPad Pro, представленный весной 2020 года.

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