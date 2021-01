TikTok представила свой первый эффект AR, который использует сканер LiDAR iPhone 12 Pro

Сервис коротких видео TikTok в своем официальном твиттер-аккаунте продемонстрировала первый эффект с дополненной реальностью, который использует сканер LIDAR у iPhone 12 Pro.

В 19-секундном видеоролике вначале появляется изображение воздушных шаров, образующих текущий год — 2021. После этого начинают сыпаться конфетти, которые падают на пол и диван. Из-за того, что виртуальные элементы падают на разные уровни поверхности, это дополнительно создает ощущение их реалистичности.

To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment — visually bridging the digital and physical worlds. We're excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta

