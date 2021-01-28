Tesla показала редизайн электрокара Model S с рулем необычной формы и приборной панелью мощностью до 10 TFLOPS

Компания Tesla представила первый глобальный редизайн электрокара Model S. Новая версия получит большой горизонтальный сенсорный дисплей на приборной панели и рулевое колесо оригинальной формы, напоминающее штурвал.

Дизайнеры предлагают установить дополнительный «игровой» дисплей для пассажиров на заднем сиденье.

Как отмечают представители компании электрокар обзаведется новой развлекательной системой. На странице электрокара можно увидеть рендер салона с изображением таких игр на панели, как «Ведьмак 3», Fallout Shelter, Stardew Valley и Cuphead. Согласно описанию, 17-дюймовая панель предлагает разрешение 2200 x 1300 и быстрое время отклика, а сама система мощностью до 10 TFLOPS «дает возможность играть в машине наравне с новыми консолями». Вместе с этим будет и поддержка беспроводного контроллера.

Кроме того, Tesla Model S и Model X получат новую трансмиссию и аккумуляторную систему, что положительно повлияет на их автономность. Также компания опубликовала изображения новой модели S Plaid, которая получит сразу три двигателя и будет способна развивать максимальную скорость до 320 км/ч. Стоимость в топовой конфигурации с дальностью пробега около 830 км на одном заряде составит 138490 долларов.

Ожидается, что производство обновленной Model S стартует до конца первого квартала 2021 года. Стоимость электрокара составит от 80 тыс. долларов.