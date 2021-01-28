28.01.2021

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Tesla показала редизайн электрокара Model S с рулем необычной формы и приборной панелью мощностью до 10 TFLOPS

Tesla Model S 2021

Компания Tesla представила первый глобальный редизайн электрокара Model S. Новая версия получит большой горизонтальный сенсорный дисплей на приборной панели и рулевое колесо оригинальной формы, напоминающее штурвал.

Tesla Model S 2021

Дизайнеры предлагают установить дополнительный «игровой» дисплей для пассажиров на заднем сиденье.

Как отмечают представители компании электрокар обзаведется новой развлекательной системой. На странице электрокара можно увидеть рендер салона с изображением таких игр на панели, как «Ведьмак 3», Fallout Shelter, Stardew Valley и Cuphead. Согласно описанию, 17-дюймовая панель предлагает разрешение 2200 x 1300 и быстрое время отклика, а сама система мощностью до 10 TFLOPS «дает возможность играть в машине наравне с новыми консолями». Вместе с этим будет и поддержка беспроводного контроллера.

Кроме того, Tesla Model S и Model X получат новую трансмиссию и аккумуляторную систему, что положительно повлияет на их автономность. Также компания опубликовала изображения новой модели S Plaid, которая получит сразу три двигателя и будет способна развивать максимальную скорость до 320 км/ч. Стоимость в топовой конфигурации с дальностью пробега около 830 км на одном заряде составит 138490 долларов.

Ожидается, что производство обновленной Model S стартует до конца первого квартала 2021 года. Стоимость электрокара составит от 80 тыс. долларов.

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