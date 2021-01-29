Tesla опубликовала отчет за четвертый квартал 2020 года и за год в целом

Компания Tesla отчиталась за четвертый квартал 2020 финансового года и за год в целом.

Квартальная выручка составила 10,744 млрд. долларов. Это на 46% больше, чем в четвертом квартале прошлого года (7,384 млрд. долларов). Операционная прибыль в четвертом квартале 2020 года составила 575 млн. долларов, что на 60% больше в годовом выражении.

Чистая прибыль компании по итогам четвертого квартала 2020 года составила 270 млн. долларов. За аналогичный период 2019 года значение чистой прибыли — 105 млн. долларов, то есть рост составил 157%.

Финансовые показатели Tesla за весь 2020 год: доход — 31,536 млрд. долларов, операционная прибыль — 1,994 млрд. долларов, чистая прибыль — 721 млн. долларов.

В 2019 году доход составил 7,000 млрд. долларов, компания понесла операционные потери в размере 667 млн. долларов, а чистый убыток был равен 674 млн. долларов.