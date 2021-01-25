Создатели робота Sophia планируют его массовый выпуск в первой половине 2021 года

Гонконгская компания Hanson Robotics, создавшая человекоподобного робота Sophia, планирует начать в первой половине 2021 года массовый выпуск четырех моделей, включая Sophia. Разработчики Sophia полагают, что пандемия повысила потребность в таких роботах и открывает перед отраслью новые возможности.

«Мир COVID-19 будет нуждаться во все большей и большей автоматизации, чтобы люди были в безопасности», — сказал Дэвид Хэнсон (David Hanson), основатель и исполнительный директор Hanson Robotics.

Роботизированные решения для борьбы с пандемией не ограничиваются здравоохранением, они также могут помочь клиентам в таких отраслях, как розничная торговля и авиалинии.

«Роботы Sophia и Hanson уникальны тем, что они похожи на людей. Это может быть очень полезно в те времена, когда люди ужасно одиноки и социально изолированы».

Хэнсон сообщил, что намерен продать «тысячи» роботов в 2021 году, как больших, так и маленьких, не называя конкретное количество.