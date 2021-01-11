Состоялся анонс ноутбука Honor MagicBook Pro 2021 на платформе Intel

Независимая компания Honor сегодня на выставке CES 2021 анонсировала свой новый ноутбук MagicBook Pro 2021. В отличие от прошлогодней версии, построенной на аппаратной платформе AMD, устройство использует процессор Intel.

Honor MagicBook Pro оснащен 16,1-дюймовым дисплеем формата Full HD. Панель занимает приблизительно 90% площади крышки. Говорится о 100% охвате цветового пространства sRGB.

Модель оснащена процессором Intel Core i5-10210U (1,6 — 4,2 GHz) поколения Comet Lake и графическим ускорителем Nvidia GeForce MX350. Ноутбук получил 16 Gb оперативной памяти и твердотельный накопитель NVMe вместимостью 512 Gb.

Благодаря аккумуляторной батарее емкостью 56 Втч новинка может работать до 11,5 часа без подзарядки. Восполнить запас энергии на 50% можно примерно за полчаса. В оснащение устройства входят три порта USB-A, один порт USB-C, интерфейс HDMI, а также 3,5-мм гнездо для наушников. Кроме того, в ноутбуке есть выдвижная веб-камера для видеозвонков. В кнопку включения интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Стоимость Honor MagicBook Pro 2021 составляет 1000 долларов. Сроки начала продаж не сообщаются.