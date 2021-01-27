Sony Xperia Pro: 4К-экран, Snapdragon 865 и порт HDMI за 2499 долларов

Компания Sony провела в США презентацию смартфона Xperia Pro нового поколения, который позиционируется как «помощник видеооператора».

Sony Xperia Pro получил 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K и поддержкой HDR. Смартфон построен на базе прошлогоднего процессора Qualcomm Snapdragon 865, работающий в связке с 12 Gb оперативной памяти. Емкость встроенного накопителя с возможностью расширения посредством карты microSD составляет 512 Gb. Устройство имеет поддержку 5G.

Ключевым отличием смартфона от потребительских моделей стал разъем HDMI на нижней грани корпуса рядом с портом USB Type-C. Он используется для подключения гаджета к видеокамере в качестве внешнего монитора. Это дает возможность оператору лучше видеть снимаемый контент, и использовать сетку на экране гаджета вместо стандартного видоискателя. Аппарат получил тройной блок камер с 12 Мп основным модулем, фронтальную камеру с разрешением 8 Мп и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч.

Смартфон Sony Xperia Pro поступил в продажу на территории США по цене 2499 долларов.