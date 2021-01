Sony прекращает производство нескольких моделей PS4

Консоль PlayStation 5 самое передовое устройство игрового подразделения Sony. В сравнении с ней PS4 и PS4 Pro уже устарели, поэтому компания намерена прекратить производство этих консолей.

“Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”

・PS4 500GB Glacier White

・PS4 1TB Jet Black

・PS4 1TB Glacier White

・PS4 2TB Jet Black

・PS4 Pro 1TB Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX

