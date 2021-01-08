Sony анонсировала телевизоры Bravia XR с интеллектуальным процессором на основе Google TV

Компания Sony анонсировала новую серию smart-телевизоров Bravia XR 2021 на основе Cognitive Processor XR и Google TV. По словам производителя, это первые телевизоры с «когнитивным интеллектом», работающим «как человеческий мозг», что позволяет создавать очень реалистичные изображение и звук.

«В новинках, созданных на базе интеллектуального процессора Cognitive Processor XR, используется инновационный подход к обработке аудиовизуальных данных, который выходит за рамки обычных алгоритмов искусственного интеллекта. Он призван обеспечить воспроизведение контента с учетом особенностей человеческого зрения и слуха. В то время как обычные алгоритмы искусственного интеллекта (AI) способны распознавать и анализировать элементы изображения, такие как цвет, контраст и детали по отдельности, новый процессор умеет анализировать весь спектр элементов одновременно, что схоже с работой человеческого мозга», — отмечает компания.

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Bravia XR 2021 оснащаются новыми датчиками внешней освещенности. В качестве программной платформы задействована Google TV с поддержкой голосового управления. Все анонсированные модели могут транслировать видео формата 4К со скоростью 120 кадров в секунду, а также поддерживают переменную частоту обновления и автоматический режим низкой задержки (ALLM). При необходимости пользователи смогут взаимодействовать с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa. Каждая из моделей получила все возможности HDMI 2.1

Линейка Sony Bravia XR 2021 включает:

Z9J Master Series 8K (Full array LCD) диагональю 85 и 75 дюймов;

A90J Master Series 4K (OLED) диагональю 83, 65 и 55 дюймов;

A80J 4K (OLED) диагональю 77, 65 и 55 дюймов;

X95J 4K (Full array LCD) диагональю 85, 75 и 65 дюймов;

X90J 4K (Full array LCD) диагональю 100, 75, 65, 55 и 50 дюймов.

Стоимость новинок компания Sony объявит весной этого года.