Smart-очки Lenovo ThinkReality A3 отображают до пяти виртуальных дисплеев

Компания Lenovo в рамках выставки CES 2021 представила интересную новинку — smart-очки ThinkReality A3. Производитель отмечает, что ThinkReality A3 являются «одними из самых продвинутых и универсальных» в категории smart-очков для корпоративных клиентов. Новинку можно использовать для персонализации виртуального рабочего стола сотрудника, 3D-визуализаций, рабочих процессов с поддержкой AR-технологий и иммерсивных методов обучения.

В отличие от предыдущей модели ThinkReality A6, выглядящей как типичная гарнитура смешанной реальности, новая версия больше похожа на солнцезащитные очки. Компании могут модифицировать гарнитуру с учетом своей специфики, используя предлагаемые Lenovo варианты корпуса-оправы и делая упор на долговечность или безопасность.

Очки оснащены процессором Qualcomm Snapdragon XR1. Новинка может отображать до пяти виртуальных дисплеев с разрешением 1080p. Есть 8 Мп RGB-камера, которая передает видео в формате 1080р, и двойная камера «рыбий глаз», позволяющая пользователям двигаться в VR-пространстве.

Гарнитуру можно подключить к ноутбуку, компьютеру и смартфонам Motorola с процессором Qualcomm Snapdragon серии 800 или более мощным через разъем USB-C. В первом случае создаются виртуальные экраны, расширяются возможности ПК, обеспечивается лучшая продуктивность и конфиденциальность данных. Это особенно актуально при удаленной работе, когда ограничено пространство. В версии smart-очков для ПК используются программные инструменты и приложения Windows.

Версия ThinkReality A3 для промышленности (Industrial Edition) разработана для специалистов, которые работают в сложных условиях, и подключаются к некоторым смартфонам Motorola. Они работают на базе программной платформы ThinkReality и позволяют коммерческим клиентам создавать, разворачивать и управлять приложениями и контентом дополненной реальности в глобальном масштабе и при глобальной поддержке.

Так как ThinkReality A3 предназначены для корпоративного рынка, Lenovo не стала указывать их стоимость для потребителей, но сообщила, что новинка будет доступна в некоторых странах с середины этого года.