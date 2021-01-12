Скачивания Telegram в США стремительно растут после блокировки аккаунта Трампа в Twitter

Приложение Telegram стало вторым по скачиванию в США после массового перехода на платформу сторонников Дональда Трампа (Donald Trump), об этом сообщает сообщает The Daily Telegraph.

Это случилось после того, как Twitter заблокировал учетную запись президента США, а Apple и Google удалили из своих магазинов приложений популярную у его сторонников социальную сеть Parler.

Количество скачиваний Telegram в минувшее воскресенье, 10 января, достигло 545 тыс. раз, что почти в три раза больше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, рост популярности приложения, по мнению источника, связан с ужесточением политики конфиденциальности в WhatsApp. 8 января стало известно, что персональные данные пользователей WhatsApp предоставляются в распоряжение всех приложений Facebook.

По мнению профессора информационных исследований Университета Мэриленда Джен Голдбек, Telegram имеет шансы стать более долгосрочным прибежищем для сторонников Трампа, так как у него гораздо меньше рисков быть отключенным.

Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил, что после введения новых правил WhatsApp, в Telegram стало заметно больше новых пользователей. Кроме того, появились платные боты, которые публикуют ложную информацию о Telegram и «предвзятую информацию» о WhatsApp.