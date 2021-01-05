Сервис Xiami Music прекращает свою работу

Музыкальный стриминговый сервис Xiami Music прекращает работу спустя 12 лет после запуска.

Сервис станет недоступен с 5 февраля. У пользователей есть месяц, чтобы перенести свои плейлисты. После этого приложение удалят из онлайн-каталога, и доступ к нему сохранится только для исполнителей. Через два месяца, 5 марта, отключат все функции, кроме авторизации исполнителей.

Xiami Music был создан в 2008 году. В 2013 году его приобрела Alibaba Group. Отмечается, что лицензированные потоковые музыкальные сервисы, такие как Xiami Music, за короткое время вывели китайский рынок музыкальных записей на седьмое место по доходам в мире.