05.01.2021

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Сервис Xiami Music прекращает свою работу

Xiami Music

Музыкальный стриминговый сервис Xiami Music прекращает работу спустя 12 лет после запуска.

Сервис станет недоступен с 5 февраля. У пользователей есть месяц, чтобы перенести свои плейлисты. После этого приложение удалят из онлайн-каталога, и доступ к нему сохранится только для исполнителей. Через два месяца, 5 марта, отключат все функции, кроме авторизации исполнителей.

Xiami Music был создан в 2008 году. В 2013 году его приобрела Alibaba Group. Отмечается, что лицензированные потоковые музыкальные сервисы, такие как Xiami Music, за короткое время вывели китайский рынок музыкальных записей на седьмое место по доходам в мире.

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