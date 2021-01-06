Сегодня исполняется 10 лет Mac App Store

Сегодня компания Apple отмечает десятилетний юбилей онлайн-магазина приложений Mac App Store.

В то время как App Store был запущен на iPhone в июле 2008 года, Mac App Store стал доступен только 6 января 2011 года, когда Apple выпустила Mac OS X Snow Leopard версии 10.6.6.

Спустя сутки после начала работы магазина, компания объявила о достижении одного миллиона загрузок.

«Мы и представить себе не могли, что Mac App Store получит такой невероятный отклик. Разработчики проделали отличную работу, представив свои приложения в интернет-магазине, а пользователи просто в восторге от удобства и впечатлений, которые предлагает Mac App Store», — сказал тогда глава Apple Стив Джобс.

В 2018 году Apple выпустила значительно обновленный Mac App Store в составе macOS Mojave.