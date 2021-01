Самые востребованные языки программирования в новом году

Ключевым моментом в нахождении идеального соответствующего вашим требованиям кандидата является четкая оценка его навыков. Конечно, существует множество навыков, которые делают такого кандидата программистом высшего уровня, но необходимо выделить его опыт работы с конкретными языками программирования. Согласно отчету State of Software Engineers, наиболее востребованными в прошлом году были кандидаты со знанием Google Go. Отчет показал, что инженеры, имеющие опыт работы с Go, получили в среднем 9,2 приглашения на собеседование. В целом же, количество запросов на собеседование кандидатов со знанием других языков практически не менялось за последние годы, с незначительными колебаниями среднего количества запросов и изменением рейтинга каждого языка. Это может означать, что предложение пока не догнало спрос. Кроме того, статистика, приведенная в отчете британской платформы Hired, говорит, что спрос на фронт-энд и бек-энд разработчиков за 2020 год вырос на 17%, а спрос на AR/VR и Blockchain разработчиков — на 1400% и 517% соответственно! Также на 7-13% (в зависимости от страны) выросла и средняя зарплата разработчиков.

В своем исследовании Hired приводит свой рейтинг языков программирования, основываясь на частоте использования в различных областях.

Go

Вероятно, Go — наименее известный из всех языков программирования, о которых сегодня пойдет речь. Этот язык был разработан Google в 2007 году для API-интерфейсов и web-приложений. В последние несколько лет Go стал одним из наиболее быстрорастущих языков программирования. Некоторые программисты даже начали утверждать, что он превосходит Python. Тем не менее, согласно отчетам Hired, он является самым популярным и востребованным на всех собеседованиях.

Индекс TIOBE — один из показателей популярности языков программирования. Рейтинг основан на количестве квалифицированных инженеров относительно языка, курсах и поисковых запросах. Согласно этому индексу, Go поднялся на 8 позиций за несколько первых месяцев 2020 года. Тем не менее, опрос Stackoverflow показал, что Go находится на 13-м месте по популярности как среди всех разработчиков, так и среди профессиональных. Также, согласно опросу Stackoverflow, 67% опрошенных любят писать код на Go, а еще 15% хотят попробовать с ним работать (3-е место после Python и JavaScript). Несмотря на растущую популярность, Go не пользуется спросом в среде сообщества Github. Так, по данным Octoverse 2019, он не входит в 10 лучших языков программирования последнего десятилетия. В списке самых быстро растущих языков он занимает лишь 10-е место.

Самая ценная особенность Go — простота. Разработчик может написать эффективный код за несколько дней. Кроме того, в Go встроен Garbage Collector. Это значит, что разработчик может не беспокоиться об управлении памятью. Обычно, разработчики Go тратят 20% времени на написание кода и 80% на его поддержку. Все эти факты стали катализатором спроса на соответствующих специалистов. Кроме того, Google недавно объявила о ведущейся работе над Go 2, который должен быть еще стабильнее. Потому в 2021 году Go будет в списке наиболее востребованных языков программирования.

Kotlin

Язык Kotlin был разработан командой Jet Brains в попытке найти что-то лучше, чем Java. Многие специалисты утверждают, что эта цель достигнута. Как и Go, Kotlin нельзя назвать самым трендовым языком программирования, но статистика показывает, что спрос на специалистов в этой сфере растет. Согласно рейтингу Hired, Kotlin входит в пятерку наиболее востребованных языков программирования во всем мире. Он обошел таких конкурентов, как Java и Python, уступив в своей области лишь Go и Scala. Кроме того, невероятно быстро растет количество пользователей Kotlin в сообществе Github. Согласно отчету Octoverse, Kotlin занимает 4-е место среди быстроразвивающихся языков программирования. Согласно опросу Stackoverflow, Kotlin также занимает 4-е место среди наиболее любимых и желанных языков программирования. Разработчики полюбили Kotlin за интеграцию с Java и полезный набор инструментов. Кроме того, Google определили Kotlin как первоклассный язык для разработки приложений на Android. Это помогло повысить уровень признания языка среди сообщества разработчиков и положительно сказалось на спросе на специалистов.

TypeScript

Эта разработка Microsoft появилась в связи с растущим недовольством в отношении JavaScript. TypeScript был выпущен в 2014 году и достаточно быстро стал популярным. Он настолько сильно впечатлил команду Google, что они начали работать над развитием TypeScript, вместо разработки нового языка. TypeScript был использован как основной язык программирования для структуры SPA Angular2 +, а в 2018 году команда Vue.js также объявила, что будет использовать TypeScript для разработки новых версий своего фреймворка. Эти факты дали повод принять TypeScript как эффективный язык программирования. Еще в 2019 году он просто подавал надежды, а сейчас входит в число самых востребованных. Помимо всего, за свою недолгую историю TypeScript попал в топ-10 лучших языков программирования в 2017 году, когда вытеснил из этого рейтинга Objective-C.

С точки зрения производительности, TypeScript находится на одном уровне с Kotlin на JVM или Go/Python. Из большего количества надстроек для JS, TypeScript является самым эффективным. Его развитием занимаются Google и Microsoft. Совместно со статистикой все это делает его одним из наиболее востребованных языков программирования в 2021 году.

JavaScript

JavaScript — это самый известный на сегодня язык программирования. Несмотря на недостатки, которые спровоцировали создание таких надстроек, как CoffeeScript, Flow и TypeScript, JavaScript все еще является самым востребованным во многих сферах. Этот язык широко известен возможностью добавления интерактивных элементов в web-приложения и браузеры, поэтому большинство фронт-энд разработчиков предпочитают JavaScript. Тем не менее среда исполнения Node.js дает значительно больше возможностей, чем просто фронт-энд разработка.

JavaScript — самый популярный язык согласно опросу Stackoverflow. Этот же опрос показал, что 66% опрашиваемых нравится работать с JavaScript, а 17,8% респондентов хотят его освоить. Кроме того, JavaScript уже несколько лет подряд занимает первое место в рейтинге Octoverse как самый лучший язык программирования всех времен. В рейтинге TIOBE JavaScript потерял позиции по сравнению с предыдущими годами. Многие утверждают, что это спровоцировано увеличением жалоб на некоторые недостатки. Несмотря на это, он стабильно не выходит из топ-10. Согласно рейтингу Hired, JavaScript также является наиболее популярным языком программирования. Но по востребованности он занимает лишь 7-е место. Причина кроется именно в большом количестве специалистов по всему миру. Сегодня значительно проще найти разработчика на JavaScript, чем на Go или Kotlin.

Python

Рython — один из ключевых конкурентов JavaScript, несмотря на разное предназначение. Чаще всего Python используют для создания 2D-изображений, 3D-анимаций и видеоигр. С его помощью созданы такие сервисы, как Quora, YouTube, Instagram и Reddit. Согласно многим отчетам и рейтингам, Python стремительно набирает популярность и имеет все шансы сместить JavaScript с первого места. Например, в рейтинге TIOBE и PYPL Python уже давно занимает верхние строчки, в отличие от JavaScript. Согласно отчету Octoverse, за последний год Python стал популярнее в среде разработчиков Github, обогнав Java. В рейтинге Stackoverflow Python занимает 4-е место среди самых популярных языков программирования. Также он занимает 2-е место среди самых любимых языков, уступая лишь Rust. Но самое примечательное, что больше всего респондентов (25,7%) хотят освоить именно Python. Примечательно, что Python не попал в 10 наиболее востребованных языков программирования в рейтинге Hired. Тем не менее, согласно отчетам Indeed, больше всего вакансий в сфере разработки открыто именно для Python-специалистов. Точку в вопросе востребованности Python ставит тот факт, что его считают лучшим в области машинного обучения, Deep Learning, искусственного интеллекта, web-разработки и анализа данных. Именно эти сферы сегодня развиваются быстрее всего. Соответственно спрос на Python-разработчиков в ближайшие годы вырастет в несколько раз.

C/C++/C#

Эти три разных языка программирования одинаково часто используются для разработки игр. Согласно исследованиям Unity, специалисты, знающие эти три языка, станут наиболее востребованными в сфере разработки игр. Требования к качеству игр растет, потому всегда необходимы квалифицированные разработчики. Также все эти три языка программирования занимают довольно высокие позиции во всех рейтингах. Так, например, в списке Hired они оказались на 13-15 местах, а согласно отчету Stackoverflow, вошли в топ-10 самых популярных. Они входят в топ-10 лучших языков программирования всех времен, согласно рейтингу Octoverse, а также в топ-5 языков, согласно индексу TIOBE.

Solidity

Сегодня этот язык программирования не является лучшим по версии Stackoverflow или Octoverse. Более того, он не попал в топ-10 рейтингов PYPL и TIOBE. Аналогично, Solidity не стал одним из самых востребованных по версии Hired. Но при опросе Stackoverflow касательно разработок в сфере блокчейна, чаще всего респонденты упоминали именно этот язык разработки. При этом, спрос на блокчейн-специалистов за последний год вырос на 517%. Эта технология совершенно новая, потому еще не пользуется большой популярностью. Но преимущества блокчейна и статистические данные указывают на то, что в ближайшие годы ситуация в корне изменится. Соответственно вырастет спрос на квалифицированных разработчиков, в среде которых Solidity — лучший. Вместе с ним вырастет спрос и на C++, потому что этот язык программирования поддерживается быстрорастущей платформой EOS, являющейся главным конкурентом Ethereum.

***

Следует отметить еще несколько языков программирования. Это Scala, Dart, Ruby, Swift и PHP. Они не попали в основной список из-за того, что сегодня существует огромное количество специалистов, и у компаний есть возможность выбирать лучших. Тем не менее вы можете освоить один из этих языков программирования и составить хорошую конкуренцию.

Кстати, согласно исследованию Hired, программисты искренне любят то, что они делают. 53% опрошенных разработчиков заявили, что их основная мотивация к изучению нового языка программирования или фреймворка заключается в том, что им это нравится. А целых 85% респондентов заявили, что они рады, что сделали карьеру в области разработки программного обеспечения.

Статья подготовлена по материалам сайтов hired.com, stackoverflow.blog, tiobe.com и других сетевых источников