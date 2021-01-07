Samsung представила пульт ДУ с солнечными батареями

Компания Samsung разработала для своих smart-телевизоров новый пульт дистанционного управления (ПДУ) с солнечными батареями.

Эти пульты могут подзаряжаться от искусственного или естественного освещения, а также через симметричный разъем USB Type-C. Такие конструктивные изменения привели к упразднению традиционного отсека для батареек типа ААА. По заявлению компании, данный шаг поможет сократить отходы примерно на 99 млн. элементов AAA за следующие семь лет.

Для производства пультов Samsung планирует использовать до 24% вторичного пластика из переработанных бутылок. Это также поможет дополнительно сократить негативное влияние на экологию.

Сообщается, что новыми пультами с солнечными батареями будут комплектоваться панели уже с этого года.