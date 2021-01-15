Samsung представила метки Galaxy SmartTag и SmartTag+ для контроля личных вещей

На презентации Galaxy Unpacked 2021 компания Samsung, помимо новых флагманских смартфонов и наушников, рассказала о новом сервисе SmartThing Find, благодаря которому пользователь всегда будет знать, где находятся его устройства Galaxy. А также представила новый полезный аксессуар — Galaxy SmartTag и его вариацию SmartTag+.

Сервис SmartThing Find позволяет отслеживать местоположение устройств семейства Galaxy, включая смартфоны, планшеты, smart-часы и беспроводные наушники. Он отображает расположение гаджетов на карте вне зависимости от того, находятся они в соседней комнате или же в другой стране. Так как сервис работает на основе технологий Bluetooth Low Energy (BLE) и Ultra-WideBand (UWB) и определяет местоположение устройств через ближайшие аппараты Galaxy, поэтому не обязательно, чтобы они были подключены к интернету.

Если утерянный гаджет находится где-то поблизости, SmartThing Find позволяет запустить специальный режим поиска. На экране смартфона или планшета будет отображаться уровень сигнала нужного устройства. Чем он выше, тем оно ближе.

Новые метки Galaxy SmartTag и SmartTag+ — это брелок-маячок с поддержкой Bluetooth 5.0 LE, который можно прикрепить к сумке, рюкзаку, ошейнику домашнего питомца и любому другому предмету. Аксессуар позволяет определять местонахождение различных устройств и предметов, у которых отсутствует или отключена связь. Маячки Galaxy SmartTag имеют радиус действия Bluetooth до 120 м. без препятствий. Версия SmartTag+ поддерживает UWB (Ultra Wide Band) для более точного определения местоположения и позволяет найти объект с помощью дополненной реальности.

Как и другие гаджеты Galaxy, SmartTag можно добавить в сервис SmartThing Find и точно так же отслеживать местоположение меток. При этом каждому из них можно дать уникальное название, указывающее на предмет, к которому он прикреплен. Galaxy SmartTag также умеет издавать звуковой сигнал во время поиска.

SmartTag+ поступит в продажу позднее, а пока предлагается только обычная модель SmartTag. Метки продаются как по отдельности, так и в виде упаковок по 2 и более штук. Доступны черный и серо-бежевый варианты. В США новинка Samsung поступит в продажу с 29 января по цене от 30 долларов.