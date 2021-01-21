Samsung представила линейку SSD-накопителей 870 EVO

Компания Samsung представила новую серию SATA SSD-накопителей 870 EVO. Новые SSD отличаются от предшественников более высокой скоростью записи и чтения при более доступных ценах. По заверению производителя, новинки подойдут как для повседневного использования, так и для нужд IT-специалистов.

Samsung 870 EVO — это 2,5-дюймовый SSD-накопитель с интерфейсом подключения SATA и памятью V-NAND (TLC). Заявленные скоростные показатели: 560 МБ/с на чтение и 530 МБ/с на запись. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) достигает 98 тыс. при произвольном чтении и 88 тыс. при произвольной записи. В Samsung 870 EVO используется тот же контроллер Samsung MKX, что и в накопителях 870 QVO.

Компания отмечает, что модель 870 EVO стала на 38% быстрее и демонстрирует на 30% лучше стабильность работы, по сравнению с предшественником. Предлагается 5-летняя гарантия.

Samsung 870 EVO будет доступен в пяти вариантах исполнения: 250 Gb с ресурсом 150 TBW (суммарный объем данных, который можно записать на накопитель), 500 Gb с 300 TBW, 1 Tb с 600 TBW, 2 Tb с 1200 TBW и 4 Tb с 2400 TBW.

Стоимость Samsung 870 EVO объемом 250 Gb составляет 49,99 долларов. Версия емкостью 500 Gb будет предложена за 79,99 долларов, 1 Tb – 139,99 долларов, 2 Tb – 269,99 долларов и 4 Tb – 529,99 долларов.