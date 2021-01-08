Samsung представила Galaxy Chromebook 2 с QLED-дисплеем

Компания Samsung приурочила к выставке CES 2021 новый доступный хромбук — Galaxy Chromebook 2. Модель получила сенсорный QLED-экран, внушительную автономность, а также значительно более доступную цену по сравнению с предшественником.

Galaxy Chromebook 2 оснащен 13,3-дюймовой QLED-матрицей с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Как и у предыдущей версии, крышка откидывается на 360 градусов, позволяя использовать ноутбук в режиме планшета.

Производитель предлагает на выбор два процессора: двухъядерный и четырехпоточный Intel Core i3-10110U (2,1 до 4,1 GHz), а также двухъядерный Intel Celeron 5205U без технологии Hyper-Threading (1,9 GHz). В первом случае объем оперативной памяти DDR4 составляет 8 Gb, вместимость твердотельного накопителя — 128 Gb, во втором — 4 Gb ОЗУ и 64 Gb постоянной памяти. За графические возможности в обоих случаях отвечает Intel UHD Graphics.

Питание Galaxy Chromebook 2 получает от аккумуляторной батареи на 45,5 Вт·ч. Время автономной работы устройства составляет до 14 часов. В оснащение входят модуль беспроводной связи Wi-Fi 6, HD-камера на 1 Мп, два разъема USB Type-C, слот для microSD, комбинированный аудиовыход для наушников и микрофона, а также два динамика общей мощностью 5 Вт. Есть поддержка стилуса, который предлагается приобрести в качестве отдельного аксессуара. Толщина составляет 13,9 мм, а вес — 1,23 кг. Будут доступны два цветовых исполнения корпуса: Fiesta Red и Mercury Gray.

Базовая версия Samsung Galaxy Chromebook 2 будет стоить 550 долларов, модель с процессором Intel Core i3 будет предложена за 700 долларов. Обе модели поступят в продажу в первом квартале 2021 года. Для сравнения, цена базовой версии Galaxy Chromebook составляла 1000 долларов.