Samsung представила Galaxy A32 — самый доступный 5G-смартфон компании

В преддверии презентации Galaxy Unpacked 2021, компания Samsung представила недорогой 5G-смартфон Galaxy A32. Аппарат стал самым доступным 5G-решением производителя.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+. Новинка построена на базе восьмиядерного процессора с тактовой частотой 2 GHz (модель не названа). Объем оперативной памяти составляет 4, 6 или 8 Gb. Накопитель на 128 Gb имеет возможность расширения посредством карты microSD.

Основная квадрокамера имеет нетипичный дизайн, сенсоры которой не объединены в прямоугольный выпирающий блок, а минималистично расположены на задней панели. В ее состав входят датчик на 48 Мп (f/1.8), 8 Мп (f/2.2) модуль с широкоугольной оптикой, 5 Мп (f/2.4) макромодуль и 2 Мп (f/2.4) датчик глубины. В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена 13 Мп (f/2.2) селфи-камера.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 15-ваттной подзарядки. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.1, USB Type-C, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Габариты составляют 164,2 x 76,1 x 9,1 мм, вес — 205 гр.

Новинка будет доступна в цветовых исполнениях Awesome Black (черный), Awesome White (белый), Awesome Blue (синий) и Awesome Violet (фиолетовый). В продажу на территории Европы Samsung Galaxy A32 поступит 12 февраля по цене от 279 евро.