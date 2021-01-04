04.01.2021

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Samsung объявила дату презентации флагманской линейки смартфонов Galaxy S21

Samsung Galaxy Unpacked 2021

Компания Samsung официально подтвердила дату проведения мероприятия Galaxy Unpacked 2021. Из-за продолжающейся пандемии коронавируса мероприятие пройдет в виртуальном формате. Слоган, под которым пройдет презентация — «Welcome the Everyday Epic» (Добро пожаловать в повседневную эпопею).

В рамках мероприятия компания представит флагманскую линейку смартфонов Galaxy S21. Кроме того, ожидается анонс нескольких новых аксессуаров: TWS-наушники Galaxy Buds Pro, способные составить конкуренцию Apple AirPods Pro, и метки Galaxy Smart Tag.

Презентация состоится 14 января 2021 года в 19:00 по бакинскому времени. Она будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте компании, а также на YouTube и других каналах.

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