Samsung Galaxy S21 Ultra: флагманский смартфон с поддержкой стилуса и новой камерой

Помимо моделей Galaxy S21 и Galaxy S21+ компания Samsung представила топовый смартфон Galaxy S21 Ultra. Это первый смартфон линейки Galaxy S поддержкой фирменного стилуса S Pen. Пользователям будет доступна стандартная версия электронного пера и S Pen Pro с Bluetooth поддержкой воздушных жестов (продается отдельно). В новинке нет отдельного разъема под стилус, поэтому Samsung разработала линейку фирменных чехлов, в которых предусмотрено крепление под аксессуар.

Galaxy S21 Ultra получил экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,8 дюйма и разрешением QHD+ с адаптивной частотой обновления изображения от 10 до 120 Hz. Максимальная яркость дисплея составляет 1500 кд/м2. Технология защиты глаз на базе ИИ снижает уровень синего света на 50%. Экран защищен стеклом Corning Goriila Glass Victus.

Как и в других моделях, в Galaxy S21 Ultra используется новый ультразвуковой дактилоскопический датчик Qualcomm для распознавания отпечатков пальцев пользователей, который имеет в 1,7 раза большую площадь и срабатывает быстрее.

Набор камер заметно состоит из четырех модулей: основного на 108 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS), ультраширокоугольного модуля с датчиком изображения разрешением 12 Мп, телеобъектива на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и еще одного телеобъектива на 10 Мп с перископным объективом, обеспечивающим 10-кратное оптическое приближение. Новый 108 Мп сенсор способен воспроизводить в 64 раза больше цветов и в 3 раза более широкий динамический диапазон. При использовании профессионального режима есть возможность съемки в HDR с 12-битной глубиной цвета. Разрешение фронтальной камеры составляет 40 Мп.

Дополнительно смартфон оснащен лазерным автофокусом для более быстрой фокусировки. Samsung отмечает, что это ее самая лучшая камера. Впервые на смартфоне Samsung реализована видеосъемка 4K при 60 fps на любую из доступных камер. Также заявляется, что технология Bright Night на Galaxy S21 Ultra — это самый большой прорыв Samsung в ночной фотосъемке.

Смартфон оснащен аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки, которая позволяет пополнить заряд аккумулятора на 50% за полчаса. Зарядного устройства в комплекте нет, также нет и наушников. Galaxy S21 Ultra стал первым смартфоном Samsung с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6E. По заверениям компании, игру Fortnite размером 6,5 Gb можно скачать всего за 8 сек, тогда как при использовании Wi-Fi 6 на это потребовалась бы 31 сек. Аппарат получил поддержку технологии Dual Bluetooth, снижающей расход энергии при подключении к другим устройствам семейства Galaxy. Технология Ultra-WideBand позволяет использовать S21 Ultra в качестве замены автомобильным ключам. Есть защита от воды по стандарту IP68.

Технические характеристики Galaxy S21 Ultra:

Дисплей: 6,8”, Dynamic AMOLED 2X, WQHD+ (3200х1440), 120 Hz, 1500 нит;

Процессор: Exynos 2100 (5 нм) или Snapdragon 888 (5 нм) в зависимости от рынка;

Память: оперативная 12 или 16 Gb, встроенная 128, 256 или 512 Gb;

Основная камера: 108 Мп (f/1.8, 0,8 мкм, фазовый автофокус, OIS), 12 Мп (120°, f/2.2, 1,4 мкм), 10 Мп (f/2.4, 1,22 мкм, 3х оптический зум, Dual Pixel, OIS), 10 Мп (f/4.9, 1,22 мкм, 10х оптический зум, Dual Pixel, OIS) и лазерный автофокус;

Фронтальная камера: 40 Мп;

Аккумулятор: 5000 мАч;

Зарядка: быстрая проводная (25 Вт) + беспроводная (15 Вт), реверсивная;

Безопасность: подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев;

Звук: стереодинамики с настройкой AKG, Dolby Atmos;

ОС: One UI 3.1 на базе Android 11;

Габариты: 165,1 х 75,6 х 8,9 мм;

Вес: 228 гр.

Цена Galaxy S21 Ultra стартует от 1199 долларов.