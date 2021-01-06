Samsung анонсировала OLED-дисплеи для ноутбуков от 13,3 до 16 дюймов
На выставке CES 2021 компания Samsung Display планирует показать 10 различных OLED-дисплеев для ноутбуков с диагональю от 13,3 до 16 дюймов.
Отмечается, что новые OLED-панели смогут предложить 120% охвата цветового пространства DCI-P3, более качественную передачу черного цвета с минимальной яркостью пикселей всего в 0,0005 кд/м2, высокую контрастность до 1 000 000:1, а также расширенный до 85% диапазон HDR. При этом производитель заявляет о сохранении качества изображения на дисплее даже под прямыми солнечными лучами.
Samsung Display опубликовала видеоролик, который демонстрирует главные преимущества новой линейки ноутбуков с OLED-дисплеями.
Ожидается, что в середине года будут представлены модели ноутбуков, которые получат матрицы нового поколения.