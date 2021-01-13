Роберта Свона на посту генерального директора Intel сменит Пэт Гелсингер

Intel объявила о том, что генеральный директор компании Роберт Свон (Robert Swan) уходит в отставку с 15 февраля. Его место займет глава VMware Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger). Об этом сообщается на сайте Intel.

Компания не уточняет причины смены гендиректора, но отмечает, что это не связано с финансовыми показателями за 2020 год.

«Я очень рад снова присоединиться к Intel и вести ее вперед в это важное для компании время. Начав свою карьеру здесь, я учился у Эндрю Гроува, Роберта Нойся и Гордона Мура. Для меня большая честь вернуться сюда в качестве лидера. Я уважаю историю компании и технологии, которые создали мировую цифровую инфраструктуру. Я верю, что у Intel есть потенциал, чтобы дальше влиять на развитие технологий», — заявил Гелсингер.

Роберт Свон возглавлял Intel с января 2019 года. В период его руководства компания ослабила свои позиции на рынке. Кроме этого, производитель потерял одного из своих крупнейших клиентов – компанию Apple, которая сотрудничала с Intel более 15 лет. Напомним, что Apple отказалась от использования чипов Intel в своих компьютерах в пользу собственных разработок на базе ARM.

Карьера Пэта Гелсингера началась именно в компании Intel, где он дошел по поста первого технического директора и был одним из организаторов конференции Intel Developer Forum, ставшей аналогом WinHEC от Microsoft. После ухода из компании, Гелсингер также успел поработать главным операционным директором и президентом EMC, а с 2012 года занимает пост генерального директора разработчика программного обеспечения VMware. В 2019 году его назвали лучшим генеральным директором США.

После новости от отставке Свона акции Intel выросли на 10%, а акции VMWare упали на 5%.