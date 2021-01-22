Reuters: Hyundai и Kia займутся производством первого автомобиля Apple

Hyundai Motor, являющаяся материнской компанией Kia, поручит подразделению Kia работу с Apple над первым автомобилем компании Apple Car, об этом сообщает издание Reuters, которое ссылается на осведомленных информаторов.

Представители Hyundai на этой неделе заявили, что они рассматривают возможность сотрудничества с иностранными фирмами, обладающими потенциалом и опытом в области беспилотных автомобилей и электромобилей. Согласно последним данным, компания Hyundai Motor близка к подписанию партнерского соглашения с Apple, по условиям которого южнокорейский автопроизводитель станет предпочтительным производителем долгожданного Apple Car.

В течение последних нескольких месяцев участились слухи о автомобиле Apple. По одним данным, Apple Car может выйти в 2022 году, по другим — не раньше 2024 года. Также была информация о том, что производство Apple Car может осуществляться на заводе Kia в штате Джорджия.

В начале месяца дочерняя компания Hyundai Motor заявила, что она ведет предварительные переговоры с Apple, в результате чего акции Hyundai выросли почти на 25%.

Компании Hyundai, Kia и Apple воздерживаются от комментариев.