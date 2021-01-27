Red Hat представляет новый функционал, обеспечивающий устойчивость данных для корпоративных Kubernetes-приложений

Компания Red Hat, ведущий поставщик решений с открытым кодом, представила решение Red Hat OpenShift Container Storage 4.6, которое входит в линейку Red Hat Data Services и позволяет заказчикам расширить возможности уже имеющихся решений и инфраструктур по защите данных, чтобы повысить устойчивость данных для облачных рабочих нагрузок, функционирующих в гибридных и мультиоблачных средах.

С распространением Kubernetes для поддержки критически важных приложений, корпоративным ИТ-службам предстоит столкнуться с резким ростом запроса на интегрированную масштабируемость и отказоустойчивость данных. Red Hat OpenShift Container Storage 4.6 помогает расширить уже имеющиеся у организации возможности по защите данных и распространить их на приложения Kubernetes без модернизации инфраструктуры защиты данных.

Решение Red Hat OpenShift Container Storage 4.6 тесно интегрировано с Red Hat OpenShift , ведущей Kubernetes-платформой корпоративного класса , и предлагает следующие возможности для повышения устойчивости данных:

Snapshot-функционал с оркестрацией через Container Storage Interface (CSI) для создания настраиваемых мгновенных (point-in-time) снимков или клон-копий персистентных томов (persistent volume) данных упрощает откат к предыдущему состоянию и пригодится как ИТ-администраторам, так и разработчикам приложений.

OpenShift Data Protection API обеспечивают корректное восстановление данных и приложений, работающих в pod’ах. Средствам резервного копирования необходим контекст ресурсов кластера, чтобы при восстановлении приложений они могли находить пространства имен, связанные с соответствующими персистентными данными. OpenShift Data Protection API позволяет бизнес-партнерам Red Hat более эффективно интегрировать свои решения по защите данных с OpenShift, делая их проще и удобнее для конечных пользователей.

Обширная поддержка на уровне экосистемы сертифицированных Red Hat средств резервного копирования, включая IBM Spectrum Protect Plus (обеспечивает устойчивость данных для контейнерных приложений на Red Hat OpenShift и Kubernetes), TrilioVault for Kubernetes (Kubernetes-нативная система защиты данных и аварийного восстановления для приложений Red Hat OpenShift), Kasten K10 (Kubernetes-нативный инструментарий управления данными для приложений Red Hat OpenShift в гибридных облачных средах).

Новые функции устойчивости данных уже доступны в Red Hat OpenShift Container Storage 4.6.