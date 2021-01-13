Razer выпустила игровые ноутбуки линейки Blade с графикой GeForce RTX 30-й серии

Компания Razer обновила линейку игровых ноутбуков Blade. В рамках выставки CES 2021 были представлены модели Blade 15 и Blade Pro 17. Новинки получили новые видеокарты GeForce RTX 30-й серии.

Модель Razer Blade 15 (2021) с 15,6-дюймовым дисплеем получила IPS-матрицу. На выбор предоставляются следующие варианты: с разрешением Full HD и частотой обновления 360 Hz, с разрешением QHD и частотой обновления 240 Hz, и третий вариант — сенсорная 4K-панель с частотой обновления 60 Hz.

Для Razer Blade Pro 17 (2021) с 17,3-дюймовым экраном доступны версии с разрешением Full HD и частотой обновления 360 Hz, разрешением QHD и частотой обновления 165 Hz, а также вариант с разрешением Ultra HD и частотой обновления 120 Hz.

Обе новинки построены на базе процессоров Intel. В основе младшей модели Blade 15 может использоваться как шестиядерный Intel Core i7-10750H (2,6/5,0 GHz), так и восьмиядерный Intel Core i7-10875H (2,3/5,1 GHz). Объем оперативной памяти составляет до 32 Gb, вместимость NVMe-накопителя до 512 Gb. Предлагаются один из трех графических ускорителей: GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070 или GeForce RTX 3080. В максимальной конфигурации Razer Blade 15 работает от встроенного аккумулятора на 80 Вт·ч.

Модель Blade Pro 17 может оснащаться только восьмиядерным процессором Intel Core i7-10875H (2,3 до 5,1 GHz). Объем оперативной памяти составляет до 32 Gb, вместимость твердотельного накопителя до 1 Tb. Выбор графических ускорителей тот же, что и для модели Blade 15. Новинка оснащается аккумуляторной батарей на 70,5 Вт·ч.

В оснащение обеих новинок входят адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, Thunderbolt 3 (Type-C), три разъема USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1 и слот для карт памяти microSD.

Стоимость ноутбука Razer Blade 15 начинается с 1700 долларов, в продаже появится с 26 января. Модель Razer Blade Pro 17 — от 2300 долларов. В продажу поступит в первом квартале 2021 года.