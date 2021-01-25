Razer Naga X Gaming Mouse получила 12 боковых кнопок

Компания Razer представила новую игровую мышь Naga X Gaming Mouse для любителей MMORPG. Ее особенностью являются 12 настраиваемых боковых кнопок, которые позволяют привязать к ним различные команды и макросы и быстро переходить к их реализации в ходе игры или офисной работы с многозадачными режимами. Более того, система Razer HyperShift позволяет использовать полный вторичный набор назначений кнопок, который активируется при удерживании клавиши HyperShift.

Razer Naga X Gaming Mouse оснащена новым оптическим сенсором Razer 5G Advanced Optical для повышенной максимальной чувствительности (18000 точек на дюйм). Также используются переключатели нового типа, которые рассчитаны на 70 млн. нажатий. Время отклика составляет всего 0,2 мс. Реализована многоцветная подсветка Razer Chroma RGB.

Мышь имеет эргономичный дизайн для правшей. Настройка кнопок осуществляется с помощью программного обеспечения Razer Synapse Thunder Cloud 3. Имеется встроенная память для хранения пользовательских настроек. Габариты составляют 119 × 74 × 43 мм, вес — 85 гр.

Razer Naga X Gaming Mouse уже доступна для заказа в официальном магазине Razer на Tmall по цене 77 долларов.