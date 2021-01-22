Raspberry Pi выпустила микроконтроллер Pico за 4 доллара

Компания Raspberry Pi Foundation, занимающаяся выпуском одноплатных компьютеров для разработчиков, выпустила микроконтроллерную плату Raspberry Pi Pico. На сегодняшний день новинка является самым компактным устройством, выпускаемым под брендом Raspberry Pi – ее размеры составляют 21 х 51 мм. Устройство поддерживает большое количество периферии, программируется на C или MicroPython, и подойдет как новичкам, так и профессионалам.

Новинка работает на собственном ARM-чипе Raspberry Pi RP2040, а запрограммировать его можно просто перетащив файлы с рабочего стола.

RP2040 включает двухъядерный процессор ARM Cortex-M0+, работающий на тактовой частоте до 133 MHz, 264 Kb оперативной SRAM-памяти, DMA-контроллер, 15 PWM-каналов, по два UART, SPI- и I2C-контроллера. Чип поддерживает подключение дополнительного хранилища емкостью до 16 Mb посредством выделенной шины QSPI.

Raspberry Pi утверждает, что процессор достаточно мощный для задач вроде машинного обучения. Микроконтроллер спроектирован с прицелом на гибкость в использовании — он оснащен 26 контактами для подключения устройств ввода-вывода, а также контроллером USB 1.1, который позволяет подключать его к компьютеру в режиме флешки.

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Отмечается, что микрокомпьютеры компании берут на себя «тяжелые» вычисления, обеспечивают доступ к сети и хранилищу. При этом они отличаются сверхнизким энергопотреблением и минимальным уровнем задержки при обработке сигналов от периферии.

Raspberry Pi Pico станет доступен в США с 25 января по цене от 4 долларов.