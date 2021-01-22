22.01.2021

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Raspberry Pi выпустила микроконтроллер Pico за 4 доллара

Raspberry Pi Pico

Компания Raspberry Pi Foundation, занимающаяся выпуском одноплатных компьютеров для разработчиков, выпустила микроконтроллерную плату Raspberry Pi Pico. На сегодняшний день новинка является самым компактным устройством, выпускаемым под брендом Raspberry Pi – ее размеры составляют 21 х 51 мм.  Устройство поддерживает большое количество периферии, программируется на C или MicroPython, и подойдет как новичкам, так и профессионалам.

Raspberry Pi Pico

Новинка работает на собственном ARM-чипе Raspberry Pi RP2040, а запрограммировать его можно просто перетащив файлы с рабочего стола.

RP2040 включает двухъядерный процессор ARM Cortex-M0+, работающий на тактовой частоте до 133 MHz, 264 Kb оперативной SRAM-памяти, DMA-контроллер, 15 PWM-каналов, по два UART, SPI- и I2C-контроллера. Чип поддерживает подключение дополнительного хранилища емкостью до 16 Mb посредством выделенной шины QSPI.

Raspberry Pi утверждает, что процессор достаточно мощный для задач вроде машинного обучения. Микроконтроллер спроектирован с прицелом на гибкость в использовании — он оснащен 26 контактами для подключения устройств ввода-вывода, а также контроллером USB 1.1, который позволяет подключать его к компьютеру в режиме флешки.

Отмечается, что микрокомпьютеры компании берут на себя «тяжелые» вычисления, обеспечивают доступ к сети и хранилищу. При этом они отличаются сверхнизким энергопотреблением и минимальным уровнем задержки при обработке сигналов от периферии.

Raspberry Pi Pico станет доступен в США с 25 января по цене от 4 долларов.

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