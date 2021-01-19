Qualcomm Snapdragon 870 — процессор для доступных флагманских смартфонов

Компания Qualcomm представила новый мобильный процессор Snapdragon 870. Это упрощенная версия флагманского чипсета Snapdragon 888 для относительно доступных флагманских смартфонов.

Qualcomm Snapdragon 870 выполнен по 7-нм техпроцессу и по сути является еще более разогнанной версией прошлогоднего Snapdragon 865. Его центральный процессор состоит из одного высокопроизводительного ядра Cortex-A77 с частотой 3,2 GHz (в Snapdragon 865+ — 3,1 GHz), трех Cortex-A77 и четырех энергоэффективных Cortex-A55. За графику отвечает видеоускоритель Adreno 650 с поддержкой фирменных технологий Snapdragon Elite Gaming для улучшения игрового процесса и обновления драйверов отдельно от всей системы.

Помимо повышенной частоты процессора, изменения коснулись лишь Wi-Fi-модуля, который, в сравнении со Snapdragon 865+, стал несколько проще. Snapdragon 870 лишился поддержки Wi-Fi 6E и работает только с Wi-Fi 6.

Во всем остальном Snapdragon 870 полностью идентичен Snapdragon 865+. Он также поддерживает экраны с разрешением 1440p и частотой до 144 Hz или 4K при 60 Hz, камеры до 200 Мп, съемку видео до 8K при 30 fps и умеет работать с расширенным динамическим диапазоном HDR10+.

Сообщается, что первые смартфоны на базе Snapdragon 870 появятся в этом квартале.