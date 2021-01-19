19.01.2021

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Qualcomm Snapdragon 870 — процессор для доступных флагманских смартфонов

Qualcomm Snapdragon 870

Компания Qualcomm представила новый мобильный процессор Snapdragon 870. Это упрощенная версия флагманского чипсета Snapdragon 888 для относительно доступных флагманских смартфонов.

Qualcomm Snapdragon 870 выполнен по 7-нм техпроцессу и по сути является еще более разогнанной версией прошлогоднего Snapdragon 865. Его центральный процессор состоит из одного высокопроизводительного ядра Cortex-A77 с частотой 3,2 GHz (в Snapdragon 865+ — 3,1 GHz), трех Cortex-A77 и четырех энергоэффективных Cortex-A55. За графику отвечает видеоускоритель Adreno 650 с поддержкой фирменных технологий Snapdragon Elite Gaming для улучшения игрового процесса и обновления драйверов отдельно от всей системы.

Помимо повышенной частоты процессора, изменения коснулись лишь Wi-Fi-модуля, который, в сравнении со Snapdragon 865+, стал несколько проще. Snapdragon 870 лишился поддержки Wi-Fi 6E и работает только с Wi-Fi 6.

Во всем остальном Snapdragon 870 полностью идентичен Snapdragon 865+. Он также поддерживает экраны с разрешением 1440p и частотой до 144 Hz или 4K при 60 Hz, камеры до 200 Мп, съемку видео до 8K при 30 fps и умеет работать с расширенным динамическим диапазоном HDR10+.

Сообщается, что первые смартфоны на базе Snapdragon 870 появятся в этом квартале.

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