Qualcomm представила 5G-процессор Snapdragon 480 для бюджетных смартфонов

Компания Qualcomm представила доступную платформу для 5G-смартфонов под названием Snapdragon 480. Это первая модель серии с поддержкой сетей пятого поколения. Новинка призвана расширить функциональность бюджетных смартфонов благодаря наличию 5G-модема, а также поддержке стандарта Bluetooth 5.1 и дисплеев с частотой обновления 120 Hz.

Новый чипсет выполнен по 8-нм техпроцессу. В его состав входит модем Snapdragon X51 5G, который поддерживает как частоты 6-GHz диапазона (sub6), так и миллиметрового (mmWave). Архитектура включает два производительных ядра Kryo 540 с тактовой частотой 2 GHz и шесть энергоэффективных Kryo 560 (1,8 GHz). Для обработки графики используется GPU Adreno 619. Также в состав чипсета входит сигнальный процессор Hexagon 686. Snapdragon 480 поддерживает экраны с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Hz.

Компания отмечает, что благодаря обновленным спецификациям новинка удвоила свою производительность по сравнению с моделью Snapdragon 460.

Snapdragon 480 оснащен системой навигации GPS. Есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+. Новинка также обзавелась процессором обработки изображений Spectra 450 и может записывать видео на три камеры с разрешением каждой до 13 Мп одновременно.

Ожидается, что в первой половине этого года Qualcomm Snapdragon 480 появится в смартфонах Nokia, OPPO и Vivo.