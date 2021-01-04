QNAP представляет в Азербайджане гибридный 9‑дисковый NAS для сетей 10 и 2,5 Гбит/c

Компания QNAP анонсировала выход в Азербайджане сетевого накопителя TS‑h973AX, который использует операционную систему QuTS hero на основе ZFS и базируется на четырехъядером процессоре AMD Ryzen V1500B. Как отмечает производитель, модель идеально подходит для работы в связке с коммутаторами серии QSW внутри сетевых сред 10, 5 и 2,5 Гбит/c.

TS‑h973AX оснащен гибридной 9‑дисковой корзиной — имеет пять отсеков для 3,5‑дюймовых дисков SATA, два слота для 2,5‑дюймовых твердотельных накопителей U.2 NVMe или SATA и два разъема для 2,5‑дюймовых твердотельных накопителей SATA. При использовании SSD доступные такие функции, как кэширование, объединение записи и избыточное выделение ресурсов (Over‑Provisioning). Общая емкость хранилища масштабируется с помощью дисковых модулей расширения, а также ресурсов других сетевых накопителей QNAP по технологии VJBOD.

Мультигигабитный порт 10GBASE‑T и два порта 2,5 Гбит/c RJ‑45 поддерживают объединение и аварийное переключение для интенсивного и бесперебойного доступа к файлам при выполнении задач виртуализации, резервного копирования и восстановления данных.

Операционная система QuTS Hero на основе ZFS обеспечивает целостность данных за счет алгоритмов самовосстановления и поддерживает продвинутые конфигурации RAID с тройной четностью (Triple‑Parity) и тройным зеркалированием (Triple Mirror) для отказоустойчивого хранения. Встроенные функции дедупликации, компрессии и сжатия данных сокращают общий объем хранилища при одновременном повышении скоростей чтения и записи. Дополнительная защита информации реализуется практически неограниченным количеством моментальных снимков с управлением версиями. Технология блочной репликации SnapSync в режиме реального времени гарантирует, что на основном и резервном NAS хранятся идентичные данные.

QuTS Hero включает в себя «Центр приложений» с устанавливаемыми по запросу программными пакетами для расширения функциональности, которые помогают запускать виртуальные машины и контейнеры, упростить локальное, удаленное и облачное резервное копирование, выполнять бэкапы данных из веб‑сервисов Google Workspace и Microsoft 365, создать облачный шлюз для работы с публичными сервисами хранения, синхронизировать файлы между компьютерными устройствами, организовать систему IP‑видеонаблюдения и многое другое.

Представленная серия поставляется с 3-летней гарантией, которую можно в течение 9 месяцев после покупки продлить до пяти лет. Рекомендованные розничные цены: TS-h973AX-32G (32 Gb памяти) — 2199 манатов; TS-h973AX-8G (8 Gb памяти) — 1999 манатов.