В декабрьском номере мы традиционно подвели итоги прошедшего года. Год, прошедший под знаком пандемии, ввел в наш сленг такие термины, как «удаленная работа» и «New Normal», усилил векторы развития электронной коммерции и телемедицины. Это был, пожалуй, самый странный год в нашей жизни. По этой причине делать прогнозы на 2021 год стало еще сложнее и именно поэтому все они покрыты своеобразным «налетом» пандемии. Но тем не менее мы считаем необходимым познакомить вас с прогнозами исследовательских компаний и ряда вендоров, которые обозначили основные тренды 2021 года.

«Шокирующий прогноз» на 2021 год от Saxo Bank

Датский инвестиционный банк Saxo Bank известен своими ежегодными «шокирующими прогнозами». Эксперты этого учреждения поделились своими мыслями о том, какие изменения могут ждать мировую экономику в 2021 году и какая в этом роль будет отведена современным технологиям.

По мнению аналитиков, в 2021 году распространение дезинформации достигнет критического уровня. В борьбе с фейковыми новостями должна помочь технология блокчейна, что позволит проследить любую новость до ее первоисточника и увидеть все изменения контента в Сети.

Национальная криптовалюта Китая спровоцирует масштабные изменения в международных финансовых потоках, открыв внутренний рынок капитала Китая для иностранных инвесторов. Технология устранит риски «бегства» капитала или незаконных переводов средств за пределы страны.

Использование систем искусственного интеллекта поможет в решении сложнейших нелинейных задач физики плазмы. Таким образом получится использовать ядерный синтез в коммерческих целях и модифицировать конструкцию термоядерного реактора SPARC. Благодаря этому удастся получить коэффициент усиления мощности около 20, что может стать самым важным скачком в энергетике с момента создания первых ядерных реакторов. Ожидается, что в итоге будут решены проблемы нехватки воды и пищи за счет опреснения морской воды и вертикального сельского хозяйства.

Появление общедоступного спутникового интернета обрушит цены на связь и приведет к значительному увеличению скорости обмена данными. Развитие беспилотных транспортных средств и технологий автоматизации должно произвести революцию в доставке.

Один из самых невероятных прогнозов — компания Amazon «купит Кипр» По мнению экспертов из Saxo Bank, из-за растущей неприязни со стороны чиновников американская корпорация перенесет свою европейскую штаб-квартиру на Кипр. Это позволит стране значительно снизить отношение долга к ВВП.

Прогнозы IDC в области цифровой трансформации

Компания IDC представила свои прогнозы в рамках программы FutureScape. Согласно опубликованному отчету, несмотря на глобальную пандемию прямые инвестиции в цифровую трансформацию будут расти со среднегодовым темпом роста в 15,5% в период с 2020 по 2023 год, приблизившись к 6,8 трлн. долларов, так как компании осуществляют свои стратегии и инвестиции, преобразуясь во всеобъемлюще цифровые предприятия будущего. IDC дает следующие глобальные прогнозы в области цифровой трансформации.

Экономика продолжает следовать курсом цифровой трансформации, и к 2022 году 65% глобального ВВП будет привнесено цифровыми преобразованиями, которые обеспечат более 6,8 трлн. долларов прямых инвестиций в период с 2020 по 2023 год.

К 2023 году 75% организаций будут иметь всеобъемлющие планы осуществления цифровой трансформации против 27% сегодня, что приведет к реальным преобразованиям всех сфер бизнеса и жизни общества.

К 2023 году 60% руководителей компаний списка Global 2000 перенесут прицел управления с процессов на результаты, сформировав более гибкие инновационные и чутко реагирующие операционные модели.

К 2025 году из-за нестабильности глобальных условий 75% руководителей бизнеса будут использовать цифровые платформы и возможности экосистем, чтобы адаптировать свои цепочки создания стоимости к новым рынкам, отраслям и экосистемам.

Концепция «digital first» начинает преобладать во всем, и в 2021 году 60% организаций вложат значительные средства в формирование цифрового опыта своих сотрудников, трансформируя отношения между работодателями и персоналом.

К 2021 году по крайней мере 30% организаций ускорят инновации, направленные на переосмысление операционных и бизнес-моделей, сокращая сроки реализации программ трансформации для обеспечения успеха в будущем.

К 2022 году большинство компаний получат больше реальной отдачи, сочетая цифровую трансформацию со стратегией экологичного развития, так что проекты цифровой, экологически ориентированной трансформации станут стандартом де-факто.

Чтобы успешно работать в экономике с доминированием цифровых технологий, в 2025 году 50% организаций сформируют корпоративную культуру, оптимизированную для цифровой трансформации — клиентоориентированную и управляемую потоком данных.

К 2022 году 70% всех организаций расширят применение цифровых технологий, трансформируя существующие бизнес-процессы, чтобы повысить взаимодействие с клиентами, продуктивность сотрудников и устойчивость бизнеса.

К 2023 году 60% компаний списка G2000 создадут собственную платформу трансформации бизнеса для поддержки инноваций и роста.

…и 10 прогнозов для IТ-директоров

К 2022 году 65% IТ-директоров предоставят цифровые технологии и вооружат непосредственных исполнителей данными, средствами искусственного интеллекта и безопасности, чтобы повысить их продуктивность, адаптивность и эффективность принятия решений в условиях быстрых перемен.

К 2021 году, не найдя адаптивных мер противодействия растущему количеству кибератак, социальным брожениям, торговым войнам и внезапным кризисам, 30% IТ-директоров не смогут обеспечить доверие клиентов — основу их лояльности.

В период до 2023 года «долг» по внедрению IТ, накопившийся за время пандемии, ляжет тяжелым бременем на 70% IТ-директоров, ведя к финансовой напряженности, меньшей оперативности IТ-служб и «форсированной» миграции в облако.

К 2023 году в случае глобальных кризисов 75% IТ-директоров станут неотъемлемыми участниками принятия деловых решений, так как цифровая инфраструктура становится «операционной системой» бизнеса, эволюционируя от обеспечения его непрерывности к пересмотру бизнес-концепции.

Стремясь обеспечить защищенную распределенную рабочую среду, к 2024 году 50% IТ-директоров ускорят роботизацию, автоматизацию и оснащение новыми возможностями, что поставит перед ними непростую задачу управления этими преобразованиями.

К 2023 году возглавляемые IТ-директорами группы противодействия неблагоприятным факторам станут неотъемлемой частью 65% организаций, будучи нацелены на поддержание устойчивости с помощью цифровой инфраструктуры и гибкое финансирование для разных сценариев.

К 2025 году 80% IТ-директоров во взаимодействии с руководителями бизнес-подразделений будут внедрять интеллектуальные средства выявления, изучения и прогнозирования меняющегося клиентского поведения, чтобы предложить эксклюзивный клиентский опыт, который повысит уровень лояльности.

К 2025 году 60% IТ-директоров внедрят управление инструментами визуальной (low/no-code) разработки, чтобы повысить продуктивность IТ-персонала и разработчиков в подразделениях, помочь им ответить на непредвиденные потребности и ускорить инновации на интеллектуальной периферии сети.

К 2025 году 65% IТ-директоров внедрят системы управления экосистемой, приложениями и инфраструктурой, обеспечивающие интероперабельность, гибкость, масштабируемость, портируемость и оперативность.

К 2024 году 75% IТ-директоров примут на себя новые обязанности по управлению данными об охране здоровья, социальном обеспечении и местоположении сотрудников для соблюдения требований страхования, охраны здоровья, безопасности и налогового законодательства.

9 технологических трендов от Gartner

По мнению аналитиков Gartner, существует девять основных стратегических технологических тенденций, которые компании должны планировать в 2021 году, поскольку пандемия продолжается. И эти факторы будут иметь большое влияние вплоть до 2025 года.

Интернет поведения (IoB) — это новая тенденция. Термин «Интернет поведения» был впервые введен в обращение Gartner в технических прогнозах на 2020 год. Именно так организации, будь то государственный или частный сектор, используют технологии для мониторинга поведенческих событий и управления данными для обновления или снижения уровня опыта, чтобы повлиять на такое поведение. Это то, что Gartner называет «цифровой пылью» повседневной жизни людей. Он включает в себя распознавание лиц, отслеживание местоположения и большие данные. Gartner прогнозирует, что к концу 2025 года более половины населения мира будет участвовать как минимум в одной программе IoB.

Тенденция кибербезопасности в технологии ячеистой сети позволяет людям получить доступ к любым цифровым активам, независимо от того, где находится актив или где находится человек. Gartner прогнозирует, что к 2025 году сеть кибербезопасности будет поддерживать более половины запросов на управление цифровым доступом.

Еще одна тенденция — это общий опыт (TX). TX связывает воедино опыт клиентов, опыт сотрудников и пользовательский опыт со средой с множественным опытом. Организации нуждаются в стратегии передачи данных, поскольку взаимодействие становится более мобильным, виртуальным и распределенным, особенно в результате пандемии. По прогнозу Gartner, организации, предоставляющие TX, будут превосходить конкурентов по ключевым показателям удовлетворенности в течение следующих трех лет.

Интеллектуальный составной бизнес заключается в использовании пакетных бизнес-возможностей, которые можно рассматривать как фрагменты функциональности, доступные через API.

Гиперавтоматизация — еще одна ключевая стратегическая тенденция на 2021 год. Она была главной стратегической тенденцией 2020 года и продолжит развиваться.

Еще одна стратегическая тенденция относится к операционной модели IТ, которая будет поддерживать клиентов и сотрудников повсюду, а также будет управлять развертыванием бизнес-услуг в распределенной инфраструктуре. Повсеместный переход на работу из дома усугубляет проблему, заставляя предоставлять услуги людям, где бы они ни находились. Gartner прогнозирует, что к концу 2023 года 40% организаций будут применять возможность проводить такие операции.

Тенденция на разработку искусственного интеллекта предполагает обеспечение инженерной дисциплины в организации, поскольку, согласно исследованию Gartner, только 53% проектов проходят путь от прототипов искусственного интеллекта до производства.

Распределенное облако — это еще одна технологическая тенденция, которая включает в себя распределение сервисов общедоступного облака в различные физические места, в то время как за эксплуатацию, управление и развитие услуг отвечает поставщик общедоступного облака. Gartner прогнозирует, что к 2025 году большинство платформ будет предоставлять, по крайней мере, некоторые распределенные облачные сервисы, которые начинаются в точке необходимости.

Конфиденциальность становится более важной, чем когда-либо. Gartner прогнозирует, что к 2025 году половина крупных организаций с целью повышения конфиденциальности будет внедрять решения для обработки данных в ненадежных средах и в сценариях использования многостороннего анализа данных. Такие решения защищают используемые данные, сохраняя при этом секретность или конфиденциальность.

…и 10 прогнозов для IТ-отделов и пользователей

Также аналитики из Gartner представили 10 главных стратегических прогнозов на 2021 год и далее, которые раскрывают новую роль IТ в сегодняшнем мире. «Технологии выжаты до предела своих возможностей, и привычные подходы упираются в стену. Мир развивается быстрее, чем когда-либо, и важно, чтобы технологии и процессы поспевали за этим и были готовы ответить на все потребности. Впереди нас ждет десятилетие радикальных инноваций, движимых нетрадиционными подходами к IТ», — отмечается в пресс-релизе компании.

К 2024 году 25% IТ-директоров традиционных крупных организаций будут нести ответственность за результаты цифрового бизнеса, по сути став «операционным директором по совместительству».

К 2025 году 75% всего общения на работе будет записываться и анализироваться, что позволит выявить дополнительную бизнес-ценность или организационный риск.

К 2025 году традиционные вычислительные технологии упрутся в стену, вынуждая к переходу на новые парадигмы, такие, как нейроморфные вычисления, высочайший параллелизм, однокристальная глубокая нейронная сеть) и нейроморфные вычисления, а в более отдаленной перспективе — на печатную электронику, хранение данных на ДНК и химические компьютеры.

К 2024 году 30% цифровых компаний будут проводить испытания хранения данных на ДНК, чтобы решить проблему экспоненциального роста объемов данных, с которым уже не справляются существующие технологии.

К 2025 году 40% компаний, бизнес которых построен на физическом взаимодействии, улучшат свои финансовые показатели и обойдут конкурентов, развивая платный виртуальный клиентский опыт.

К 2025 году покупатели будут первыми, кто прикоснется к более 20% производимых в мире товаров. IТ-директорам следует рассматривать гиперавтоматизацию как принцип, а не проект, осуществляя модернизацию своих процессов с прицелом на будущее.

К 2025 году заказчики будут платить специалистам-фрилансерам за решение 75% своих задач сервисного обслуживания. IТ-директорам следует стремиться к партнерству с такими фрилансерами, чтобы уменьшить риски, касающиеся качества обслуживания, репутации бренда и монетизации.

К 2024 году 30% крупных организаций будут использовать новую метрику «голос общества», чтобы учитывать социальные аспекты, и для оценки влияния на успех своего бизнеса. «Голос общества» — это точка зрения, разделяемая большинством в сообществе, которая рождает стремление представлять этические ценности и изменять их в желаемом направлении. Как результат реагирования на «голос общества», в 2021 году уже будет изменено или отвергнуто больше названий брендов или рекламных лозунгов, чем за предыдущие 5 лет.

К 2023 году крупные организации повысят удержание персонала на более чем 20%, перепрофилируя офисные помещения под корпоративные детские сады и классы для учебных занятий.

К 2024 году услуги модерации контента, создаваемого пользователями, будут важным приоритетом 30% крупных организаций. Инвестирование в услуги модерации, реализации политик и отчетности будет важным для понимания текущих веяний на своих сайтах.

IBM 5 in 5

Аналитики корпорации IBM каждый год дают оценку новым технологиям, которые изменят жизнь людей к лучшему в ближайшие 5 лет. Очередной прогноз посвящен пяти ключевым областям, в которых компания проводит исследования для создания устойчивого будущего, применяя искусственный интеллект, квантовые вычисления и другие технологии.

Разработка повышающих экологическую устойчивость компонентов вычислительной техники для создания более чистых устройств и сохранения окружающей среды. Вычислительные технологии используются буквально во всем: от телефонов до часов и автомобилей. Поэтому в компьютерных микросхемах следует применять как можно более экологичные материалы. В течение следующих пяти лет мы продвинемся в методологии производства материалов, благодаря чему производители полупроводниковых микросхем смогут повысить экологическую устойчивость своей продукции.

Переосмысление технологий аккумуляторных батарей и хранения энергии. По мере роста населения планеты и повышения уровня жизни в развивающихся странах ожидается, что к 2050 году энергопотребление увеличится на 50%. В течение следующих пяти лет мы откроем новые материалы для создания более безопасных и экологичных аккумуляторных батарей, которые можно будет использовать в сетях электропитания на основе возобновляемых источников энергии, а также для повышения экологической устойчивости транспорта.

Сбор и преобразование вредных выбросов CO2 в полезную энергию. По прогнозам IBM, в течение следующих пяти лет технологии помогут нам более эффективно извлекать CO2 из воздуха и преобразовывать его в полезные продукты и компоненты. Это будет способствовать улучшению экологической обстановки и замедлению повышения глобальной температуры.

Создание удобрений с помощью искусственного интеллекта для выращивания продуктов и снижения выбросов углекислого газа. В течение следующих пяти лет мы научимся естественным образом превращать содержащийся в почве азот в богатые нитратами удобрения. Это позволит производить продукты питания в достаточной мере, нанося меньше вреда окружающей среде.

Создание более здорового будущего за счет повышения уровня готовности к вирусным угрозам. В течение следующих пяти лет компания IBM начнет применять искусственный интеллект, облачные технологии и суперкомпьютеры для оптимизации процесса разработки новых лекарственных препаратов, способствуя сокращению сроков и затрат на создание перспективных методов лечения и молекул следующего поколения, которые могут оказать незаменимую поддержку в борьбе с новыми вирусами в будущем.

2021 год — «год вымогательства»

Согласно докладу о киберугрозах за 2020 год, опубликованному компанией Acronis, провайдеры управляемых услуг и удаленные сотрудники станут мишенями для киберпреступников, а темпы утечки данных превысят темпы развития шифрования. Аналитики подчеркивают, что программы-вымогатели остаются самой распространенной киберугрозой. Чтобы увеличить прибыль киберпреступники не только требуют выкуп, но и крадут конфиденциальную или компрометирующую информацию прежде чем зашифровать ее, чтобы в дальнейшем продолжить шантажирование жертвы.

Если в 2020 году 31% международных компаний сообщил о том, что подвергаются кибератакам ежедневно, то логично предположить, что в 2021 году тенденция лишь ухудшится. Согласно прогнозам, число атак, направленных на удаленных сотрудников, возрастет, поскольку защита систем вне корпоративной сети легче поддается взлому. Вместе с тем обычные решения для борьбы с вирусным программным обеспечением больше не справляются и не могут обеспечить защиту от постоянно совершенствующихся и развивающихся угроз. Простых и автономных решений уже недостаточно, так как злоумышленники научились применять автоматизацию. Теперь вместо широкомасштабных акций атаки будут направлены на конкретные мишени, от которых можно получить большую прибыль. Приоритетом для злоумышленников станут облачные решения и такие организации, как, например, провайдеры управляемых услуг, поскольку их системы могут предоставить доступ к данным множества клиентов.

Прогнозы Check Point

Компания Check Point заявляет, что последствия изменений, внесенных за время пандемии, будут по-прежнему оставаться в центре внимания IТ-отделов и служб безопасности организаций. 81% предприятий перешел на массовую удаленную работу для своих сотрудников, а 74% планируют оставить это на постоянной основе. Компания также предупреждает о возникающих угрозах программ-вымогателей и ботнетов, а также о проблемах с обеспечением безопасности новых сетей 5G и об увеличении количества подключенных устройств, которые они будут использовать. Прогнозы Check Point в области кибербезопасности на 2021 год разбиты на три категории.

Прогнозы, связанные с пандемией:

В 2021 году коронавирус будет по-прежнему влиять на нашу жизнь, бизнес и общество. Так что нам нужно быть готовыми к серии «следующих нормальностей». После стремления к удаленной работе организациям необходимо лучше защитить новые распределенные сети и облачные сервисы, чтобы обеспечить защиту своих приложений и данных. Это означает обеспечение и автоматизацию предотвращения угроз во всех точках сети. Автоматизация предотвращения угроз будет иметь решающее значение, поскольку 78% организаций говорят, что им не хватает кибернавыков.

COVID-19 будет по-прежнему доминировать в заголовках, новости о разработках вакцин или новых национальных ограничениях будут по-прежнему использоваться в фишинговых кампаниях. Фармацевтические компании, разрабатывающие вакцины, также будут продолжать подвергаться злонамеренным атакам со стороны преступников или национальных государств, стремящихся использовать ситуацию.

Школы и университеты перешли на широкомасштабное использование платформ электронного обучения, поэтому, возможно, неудивительно, что этот сектор испытывает рост кибератак. Атаки продолжат мешать удаленному обучению и в 2021 году.

Вредоносное программное обеспечение, конфиденциальность и киберконфликты:

Двойное вымогательство увеличит ставки вымогателей. Хакеры сначала извлекают большие объемы конфиденциальных данных, а затем шифруют базы данных жертвы. Затем злоумышленники угрожают опубликовать эти данные, если не будет выплачен выкуп.

Армия ботнета продолжит расти. Хакеры превратили множество семейств вредоносных программ в бот-сети, чтобы создать армии зараженных компьютеров, с помощью которых можно проводить атаки.

Угроза кибератак в целях шпионажа или влияния на события в других странах будет продолжать расти. Эта угроза стала причиной 89% хакерских атак на государственные структуры за прошедший год. Важно осознавать влияние атак на другие государственные секторы, к которым относятся, в том числе, национальные организации здравоохранения и предприятия энергосектора.

Методы создания поддельных видео или аудио сейчас достаточно развиты, чтобы их можно было использовать в качестве оружия для создания целевого контента с целью манипулирования мнениями.

Благодаря приложениям, требующим широкого доступа к контактам, сообщениям и многому другому, мобильные устройства уже содержат гораздо больше личной информации, чем мы думаем. Эта угроза возросла с появлением приложений для отслеживания контактов, созданных в рамках борьбы с пандемией.

Платформы 5G и IoT:

Полностью связанный высокоскоростной мир, обещанный 5G, также дает преступникам и хакерам возможность запускать атаки и вызывать сбои. Устройства электронного здравоохранения будут собирать данные о самочувствии пользователей, сервисы подключенных автомобилей будут отслеживать перемещения пользователей, а приложения Умного города будут собирать информацию о том, как пользователи живут своей жизнью. Этот огромный объем данных с постоянно включенных устройств 5G необходимо будет защитить от взлома и кражи, чтобы обеспечить конфиденциальность.

По мере развертывания сетей 5G количество подключенных устройств IoT будет значительно увеличиваться, что резко повысит уязвимость сетей для крупномасштабных многовекторных кибератак. Устройства Интернета вещей и их подключения к сетям и облакам по-прежнему являются слабым звеном в обеспечении безопасности. Нужен более целостный подход к безопасности Интернета вещей, сочетающий в себе традиционные и новые элементы управления для защиты этих постоянно растущих сетей во всех отраслях промышленности и бизнеса.

Что ждет мобильный рынок в 2021 году?

Платформа App Annie, анализирующая мобильные данные, выпустила отчет, в котором рассказала, как будет развиваться мобильный рынок в 2021 году.

В эпоху пандемии социальная и рабочая жизнь будут протекать дома, за счет чего мобильный телефон ускорит нашу деятельность на 43%. Телефоны останутся нашими верными помощниками в быту и работе. Только на Android-системах затраченное время в смартфоне достигнет 1,3 трлн. часов, из которых сфера «Образования» — 67%, «Шопинг» — 40%, «Бизнес» — 57%.

Мобильная реклама увеличит свои расходы до 290 млрд. долларов. Во время пандемии ежедневное затрачиваемое время на одного пользователя выросло до 4 часов 20 минут в день, что на 20% больше по сравнению с 2019 годом. Уже в 2021 году расходы на мобильную рекламу вырастут до 290 млрд. долларов, в совокупности среднегодовой темп роста составит 21%.

Затраты на мобильные игры составят более 120 млрд. долларов. В 2020 году мобильные игры скачивали рекордно много, среднее количество в мире выросло на 15% в годовом исчислении. Спрос вырос в основном в категориях Casual и Core. Среди потребителей мобильных игр расходы вырастут и, возможно, превысят 120 млрд. долларов.

Установка приложений для просмотра видео вырастет на 85%. В 2021 году только пользователи США установят 9500 приложений, что на 85% больше в сравнении с 2019 годом.

TikTok продолжит ставить новые рекорды, его аудитория достигнет 1,2 млрд. активных пользователей в месяц. Ежегодно, начиная с 2018 года, аудитория TikTok увеличивалась в три раза, а пандемийный 2020 год ускорил процесс роста еще активнее. У TikTok есть все шансы уже в 2021 году пополнить ряды приложений в 1 млрд. активных пользователей в месяц, более того приложение может выйти на показатель до 1,2 млрд. пользователей в месяц.

Пpoгнoз Blockchain Capital для кpиптoвaлют

Кpупнaя инвecтициoннaя кoмпaния Blockchain Capital, кoтopaя ужe пpeвpaтилa выпуcк пpoгнoзoв в peгуляpнoe мepoпpиятиe, в cвoем дoкумeнтe «Oбзop зa 2020 гoд» cпpoгнoзиpoвaлa coбытия, кoтopыe, пo иx мнeнию, мoгут пpoизoйти в 2021 гoду.

Coinbase дeбютиpуeт c пepвым IPO в cфepe кpиптoвaлют, а pынoчнaя кaпитaлизaция кoмпaнии пpeвыcит З0 млpд. долларов.

B oтpacли oжидaeтcя двa пpиoбpeтeния нa cумму бoлee 500 млн. долларов и oднo пpиoбpeтeниe нa cумму бoлee 1 млpд. долларов.

Oбъем эмиccии cтeйблкoинoв c пpивязкoй к дoллapу CШA (Tether, USDC, Libra) пpeвыcит 150 млpд. долларов.

Coвoкупнaя pынoчнaя кaпитaлизaция тpеx вeдущиx тoкeнoв упpaвлeния DeFi увeличитcя c ЗЗ% дo 66% oт pынoчнoй кaпитaлизaции Ethereum, которая в конце 2020 года пpeвысила 62 млpд. долларов.

Oбъем нeпoгaшeнныx зaймoв пo пpoтoкoлaм DeFi увeличитcя в 10 paз, пpeвыcив отметку в З0 млpд. долларов. ЗЗ% oбъемa cпoтoвoй тopгoвли нa кpиптoбиpжax будeт пpиxoдитьcя нa DEX (дeцeнтpaлизoвaнныe биpжи). WeChat Paу и Alipaу пoддepжaт китaйcкий цифpoвoй юaнь.

Koмиccия пo цeнным бумaгaм и биpжaм CШA oдoбpит пepвый биткoин-ETF (тopгуeмый нa биpжe фoнд) и paзpeшит paбoту пepвoгo кacтoдиaльнoгo бpoкepa-дилepa, зaнимaющeгocя цифpoвыми aктивaми.

Pынoчнaя кaпитaлизaция биткoинa выpacтeт c 4% дo 10% oт pынoчнoй кaпитaлизaции зoлoтa.

Ключевые сетевые тренды на 2021 год от Cisco

Компания Cisco представила исследование на тему глобальных сетевых трендов 2021 Global Networking Trends Report: Business Resilience Special Edition. Данный отчет рассказывает о тенденциях, которые руководители сетевых и IТ-служб должны учитывать в рамках обеспечения бесперебойной работы своей организации.

В условиях «новой нормальности» ИТ-отделы сталкиваются с новыми требованиями. В первую очередь, необходимость расширять возможности для удаленной работы, а также предоставлять сотрудникам доступ к корпоративным сервисам и приложениям с домашних систем. Выполнение этих требований сопряжено со многими сложностями. В частности, обеспечение безопасности становится все более важной задачей, ведь при использовании личных устройств для доступа к корпоративным приложениям сотрудники особенно уязвимы.

Очевидно, что работа в офисе после пандемии потребует нововведений. Готовясь у этому, многие компании уже развивают такие решения, как видеоконференцсвязь и геолокация на основе Wi-Fi, внедряют сервисы мониторинга соблюдения социальной дистанции, совершенствуют автоматизацию рабочих мест и даже начинают использовать роботов. Общее во всех вышеописанных нововведениях — это современная интеллектуальная сетевая инфраструктура. Она является критически важным механизмом, который поможет обеспечить безопасное возвращение сотрудников в офис.

В условиях пандемии IТ-руководители используют облачные сервисы для повышения устойчивости бизнеса. Однако в будущем все активнее будет внедряться модель мультиоблака- то есть распределение приложений, рабочих нагрузок и данных между локальными ЦОД и поставщиками общедоступных облаков. Такой подход позволяет снижать затраты, повышать гибкость, усиливать защиту от возможных сбоев. Чтобы обеспечить единообразие взаимодействия пользователей с командами DevOps, организациям необходима проактивная сетевая стратегия с несколькими облачными системами.

Стремительный рост числа удаленных сотрудников — не единственное, что создает огромную нагрузку на сегодняшние команды NetOps. Пандемия вызвала изменения в отношении количества клиентов, моделей трафика приложений и новых сетевых сервисов, таких, как электронное обучение, видеоконференции, виртуальные мероприятия, удаленное обслуживание, автоматизация процессов и другие.

Сейчас, когда большинство сетевых операций совершается не только из традиционной корпоративной сети, но и за ее пределами, командам NetOps необходимы инструменты, повышающие прозрачность работы сетей и предоставляющие максимум сетевой аналитики. Лучшие помощники в этой области — системы сетевой аналитики и обеспечения безопасности на базе искусственного интеллекта.

Какими будут кибератаки на промышленные предприятия в 2021 году

Эксперты Kaspersky ICS CERT представили свое видение того, какие вызовы уже стоят или вскоре будут стоять перед промышленными предприятиями и чего ожидать от злоумышленников в 2021 году.

Заражения будут становиться менее случайными или иметь неслучайные продолжения. У злоумышленников было несколько лет, чтобы провести профилирование случайно зараженных компьютеров, имеющих либо прямое отношение к технологическим сетям промышленных предприятий, либо периодический доступ к ним. Злоумышленники, занимающиеся массовыми заражениями, будут перепродавать доступ к таким компьютерам группировкам, сфокусированным на промышленных предприятиях.

Некоторые группировки уже несколько лет специализируются на атаках промышленных предприятий для прямой кражи денег. За эти годы они хорошо изучили особенности бизнес-процессов промышленных предприятий, а также получили доступ к большому объему информации об объектах технологической сети и технологическом процессе. Эксперты «Лаборатории Касперского» полагают, что следует ожидать появления новых сценариев атак на АСУ ТП и полевые устройства, а также неожиданных схем их монетизации.

На уровень безопасности промышленных предприятий может также, и очень сильно, негативно повлиять снятие с поддержки Windows 7 и Server 2008, популярных в АСУ ТП по всему миру, и, конечно же, утечка исходных кодов Windows XP. К сожалению, эти операционные системы до сих пор очень часто встречаются в технологических сетях. Есть высокая вероятность реализации сценария наподобие WannaCry в самом ближайшем будущем. И промышленные предприятия могут оказаться в числе наиболее пострадавших.

Что касается атак вымогателей, они становятся все более технологически оснащенными и изощренными. Злоумышленники почувствовали вкус к нападениям на промышленные компании, и, следовательно, будут продолжать такие атаки. Кроме того, эксперты ожидают рост числа гибридных атак с кражей документов и последующей угрозой их публикации в случае отказа платить выкуп или продажей украденной информации в даркнете.

Злоумышленники начали понимать, что внутри периметра ОT (Operation technologies) секреты охраняются хуже, чем в офисных сетях, а пробиться в технологическую сеть может быть даже проще ввиду наличия собственного периметра и уникальной поверхности атаки. «Плоская сеть» и прочие проблемы с разграничением доступа в OT-сетях могут сделать их привлекательной точкой входа в труднодоступные уголки корпоративной сети или дорожкой к инфраструктуре других организаций, а также прочим объектам холдингов и корпораций.

По мнению экспертов, продолжит расти количество APT-групп, в том числе атакующих организации, относящиеся к различным промышленным секторам. Активность злоумышленников будет коррелировать с локальными конфликтами, в том числе в «горячей фазе». Кибератаки, включая атаки на промышленные предприятия, будут использоваться как инструмент военных действий наряду с беспилотниками и информационными атаками через СМИ. Помимо задач «закрепиться на черный день» и кражи информации, кто-то рано или поздно обязательно перейдет к более активным действиям.

Переход в on-line и цифровизация муниципальных и государственных сервисов сделают их более уязвимыми для злоумышленников, создадут больше возможностей для кросс-ведомственных атак и атак на смежные структуры. Например, атакующие смогут подобраться к финальной цели, такой как, например, транспортные системы, через каналы связи и цепочки поставок, объединяющие различные государственные, муниципальные и частные инфраструктуры, начав атаку, например, с веб-сервиса муниципальных или правительственных органов.

Ограничение возможности проведения работ «на месте» замедлило темпы укрепления защиты периметра промышленных предприятий и их технологических сетей, помешав, в частности, установке и настройке нового оборудования. Вкупе с увеличением количества и разнообразия сессий удаленных подключений это может привести к снижению уровня защиты периметров технологических сетей промышленных предприятий. Безопасность промышленных объектов в таких условиях будет в значительной степени зависеть от эффективности работы endpoint-решений и программ повышения осведомленности сотрудников. В то же время кибератаки, нацеленные на промышленные компании, становятся более зрелыми. Как следствие, даже несмотря на то, что количество атакованных компьютеров сокращается, число серьезных инцидентов уменьшаться не будет.

Количество сотрудников на местах, способных своевременно реагировать на инцидент и перевести системы и установки в режим ручного управления в случае успешной кибератаки, сократилось. Это может способствовать увеличению масштаба распространения вредоносного ПО и усугубить последствия киберинцидентов.

10 прогнозов на ближайшие годы от CCS Insight

Изменения в жизни людей во всем мире, вызванные мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, окажут влияние на внедрение и развитие инновационных технологий. Одни из них от пандемии выиграют, других ждет понижение интереса. Своими прогнозами с учетом сложившейся ситуации делится британская аналитическая компания CCS Insight.

Контроль за передвижениями граждан с целью ограничить распространение вируса продолжится и в 2021 году. Ожидается, что правительства во всем мире активизируют использование разнообразных технических средств, таких как видеонаблюдение, геолокация и некоторых других, для отслеживания жителей.

К 2025 году больше половины средних и крупных предприятий развитых стран будут внедрять технологии расширенной реальности, позволяющей «накладывать» и показывать объекты виртуального мира поверх объектов мира реального. Рост проникновения этих технологий в промышленность станет следующим шагом после повсеместного внедрения видеотехнологий. Ожидается, что более половины средних и крупных предприятий к 2025 году начнут использовать решения в этой области.

В течение трех ближайших лет большинство стран предпримет меры по защите национальной телекоммуникационной инфраструктуры, в важности целостности, надежности и безопасности которой для экономики они убедились во время пандемии.

Примеру фармацевтических компаний, не принимающих на работу активистов групп защиты животных, последуют и телекоммуникационные компании. Они будут избавляться от сотрудников, втайне считающих, что технологии сотовой связи пятого поколения могут быть вредны для людей и окружающей среды, и отказывать соискателям с такими взглядами в приеме на работу.

Сотрудникам служб информационной безопасности нужно быть готовыми к тому, что уже в 2024 году самообучающееся вредоносное программное обеспечение будет представлять серьезную угрозу. Искусственный интеллект, лежащий в его основе, поможет злоумышленникам преодолевать системы защиты, построенные на менее интеллектуальных технологиях.

Больше половины офисных сотрудников продолжат работать преимущественно из дома и в 2022 году. Эта мера позволит трети крупных компаний сократить свои расходы на аренду офисов примерно на 20%. Некоторые компании уже увязывают зарплату удаленных сотрудников с местом их проживания, а провайдеры услуг будут предлагать компаниям специальные пакеты услуг для обеспечения работы на дому, в которых будет разделяться корпоративное и личное использование.

Переход образования в on-line приведет к тому, что уже в 2023 году стартапы, возглавляемые молодыми предпринимателями, смогут разработать такие средства и решения в области удаленной работы, которые будут успешно конкурировать с продуктами сегодняшних технологических лидеров.

В 2021 году поставщики платформ, позволяющих людям с небольшими навыками программирования разрабатывать программное обеспечение, получат массу интересных предложений от крупных компаний и от инвесторов. И это неудивительно в условиях, когда рынок труда сокращается, такой инструментарий будет очень востребованным пользователями, находящимися в поисках источников дохода.

Возвращение Apple к отслеживанию приложений в 2021 году подорвет бизнес, финансируемый за счет рекламы, поскольку пользователи узнают о том, как распоряжаются их персональными данными некоторые разработчики.

Уже в 2025 году фильм, снятый с использованием движка видеоигры, может получить премию Оскар за лучший фильм. Если подумать, в этом нет ничего удивительного. И с технологической точки зрения и с организационной разработчики движка с меньшей вероятностью окажутся замешаны в харрасменте и других грехах Голливуда, нежели его старожилы.

Deloitte: В 2021 году количество посещений врачей в режиме on-line превысит 400 миллионов

Бухгалтерская и консалтинговая компания Deloitte объявила о своих прогнозах в отношении технологий, СМИ и коммуникаций на 2021 год. Прогнозы Deloitte в этой сфере заслуживают внимания, поскольку компания делает их уже 20 лет.

Телемедицина станет явным победителем в тех изменениях, которые нам навязала пандемия. Она устранила нормативные барьеры для on-line посещений, а также помогла потребителям лучше понять и использовать приложения для видеозвонков, особенно потребителям старше 65 лет. Deloitte прогнозирует, что процент виртуальных видеообращений к личным визитам к врачу в 2021 году вырастет до 5% в мире по сравнению с 1% в 2019 году. Пандемия продолжит формировать бизнес-стратегии в 2021 году, и потребители будут ожидать более быстрого, надежного и безопасного взаимодействия с пользователем. Технологические, медиа и коммуникационные компании, которые смогут это сделать, станут лидерами.

Deloitte также заявила, что пандемия будет стимулировать рост облаков. Компания прогнозирует, что рост выручки останется более 30% в период с 2021 по 2025 года, поскольку компании переходят в облако, чтобы сэкономить деньги, стать более гибкими и стимулировать инновации.

Сочетание передовых возможностей беспроводной связи, компактной вычислительной мощности и искусственного интеллекта стимулирует рост на периферии. Датчики собирают огромное количество данных, но вместо того, чтобы отправлять все эти данные для засорения сетей и центров обработки данных, периферийные устройства, расположенные в месте происхождения данных, могут обрабатывать их и снижать нагрузку на сеть. Deloitte прогнозирует, что в 2021 году мировой рынок интеллектуальных технологий достигнет 12 млрд. долларов.

Продолжающийся сдвиг в спорте связан с использованием сбора и анализа данных о спортсменах. Устройства аналитики могут собирать данные в режиме реального времени. И теперь можно измерять показатели как внутри, так и за пределами тела, создавая сотни новых показателей, которые используются для принятия решений цифровым спортсменом. Deloitte прогнозирует, что к концу 2021 года несколько профессиональных спортивных лиг установят новую формальную политику в отношении сбора, использования и коммерциализации данных об игроках.

Deloitte прогнозирует, что благодаря покупкам корпорациями и образовательными учреждениями носимых гарнитур для виртуальной, дополненной и смешанной реальности, известных под общим названием XR, их продажи вырастут на 100% в 2021 году по сравнению с уровнями 2019 года. Как и 3D-печать, виртуальная реальность может не быть огромным потребительским рынком, но может быть очень полезным корпоративным и образовательным инструментом, потенциально приносящим миллиарды долларов в год.

Deloitte ожидает, что спрос 8K TV серьезно вырастет в этом году. В 2021 году рынок 8K-телевизоров составит 1 млн. единиц стоимостью 3,3 млрд. долларов.

И, наконец, миф о вреде здоровью, который причиняет развертывание сетей 5G, будет развенчан.

Ericsson прогнозирует рост потребительских 5G-услуг

Объем рынка потребительских услуг на базе сетей пятого поколения может достичь 31 трлн. долларов к 2030 году. Об этом говорится в исследовании «Harnessing the 5G Consumer Potential», опубликованном исследовательским подразделением ConsumerLab компании Ericsson. По данным исследования, 5G-услуги могут принести операторам 3,7 трлн. долларов, причем доход может быть больше в случае появления сопутствующих услуг. Согласно исследованию, благодаря активному продвижению различных сценариев использования технологий 5G и пакетным предложениям операторы могут заработать 131 млрд. долларов на одних только цифровых услугах к 2030 году.

40% этой суммы — это расходы абонентов на 5G-услуги с использованием видео, технологий дополненной и виртуальной реальности, а также игры. Больше половины расходов пользователей к 2030 году придется на услуги с эффектом дополненной реальности, в числе которых игры, шопинг и образовательные программы. В рамках исследования специалисты оценили влияние пандемии на рынок 5G. В начале 2019 года средний пользователь был готов увеличить расходы на 20% ради 5G-услуг, однако за 2020 год этот показатель сократился до 10%. Тем не менее, каждый третий из числа первых пользователей технологий 5G по-прежнему согласен увеличить свои расходы на 20%. Такой уровень расходов может помочь восстановлению экономики после пандемии.

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Следует отметить, что большая часть прогнозов в свете продолжающейся пандемии звучит очень убедительно. В любом случае нас ждет еще один сложный год, если верить словам Билла Гейтса, который на on-line конференции GeekWire 2020 отметил, что ситуация с пандемией усугубится. «Мы не вернемся к нормальной жизни, пока не избавимся от этого вируса во всем мире, — отметил он. — Некоторые страны, такие как Новая Зеландия, Австралия и Южная Корея, быстро сдержали распространение вируса, но столкнулись с новыми случаями инфицирования, завезенными из-за границы. Таким образом, уничтожение вируса по всему миру и активное сотрудничество — то, что нам сейчас действительно необходимо. А прогресс будет продолжаться».