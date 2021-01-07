Представлены ультрабуки LG Gram 2021 с процессорами Tiger Lake и улучшенными экранами

В преддверии выставки CES 2021 компания LG представила обновленную линейку ультрабуков Gram. В линейку вошли пять моделей: 14-дюймовая Gram 14 (14Z90P), 16-дюймовая Gram 16 (16Z90P), 16-дюймовая Gram 16 (16T90P), 17-дюймовая Gram 17 (17Z90P), а также модель 2-в-1 Gram 14 (14T90P).

LG внесла ряд изменений в новые модели ультрабуков. Во-первых, все устройства получили новые дисплеи с соотношением сторон 16:10 и с тонкими рамками. Экраны обеспечивают 99% охвата цветового пространства DCI-P3. Разрешение IPS-панелей 16- и 17-дюймовых моделей составляет 2560 × 1600 пикселей, 14-дюймовая, а также модель 2-в-1 получили экраны с разрешением WUXGA (1920 × 1200 пикселей).

Вторым изменением стали новые процессоры Intel Core 11-го поколения Tiger Lake-U. Данные чипы основаны на 10-нм техпроцессе и работают в связке с мощным графическим процессором Intel Iris Xe. Кроме того, ноутбуки получили 8 Gb оперативной памяти LPDDR4x и слоты для M.2 Dual SSD (NVMe).

Все новинки соответствуют требованиям военного стандарта MIL-STD 810, поддерживают DTS X Ultra и Wi-Fi 6, имеют встроенный сканер отпечатков пальцев, а некоторые модели также поддерживают стилус. Отмечается, что все обновленные ультрабуки LG Gram 2021 получили сертификаты Intel Evo.