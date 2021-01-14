Представлены смартфоны Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+

На презентации Galaxy Unpacked 2021 компания Samsung представила новую серию флагманских смартфонов Galaxy S21. Новые модели получили обновленный дизайн, продвинутые камеры, возросшую производительность и другие улучшения.

Модель Galaxy S21 получила экран AMOLED 2X диагональю 6,2 дюйма разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Hz. Частота динамически меняется в пределах от 48 до 120 Hz в зависимости от отображаемого контента, обеспечивая баланс между качеством изображения и энергопотреблением. Используются технологии искусственного интеллекта для эффективной регулировки уровня синего света.

У модели Galaxy S21+ такой же экран, но его диагональ составляет 6,7 дюйма. Базовая модель получила плоский экран, а в 6,7-дюймовой версии есть небольшой изгиб по бокам.

В новинках используется новый ультразвуковой дактилоскопический датчик Qualcomm для распознавания отпечатков пальцев пользователей, который имеет в 1,7 раза большую площадь и срабатывает быстрее. Смартфоны работают на базе новейшего флагманского процессора Exynos 2100, выполненного по 5-нм техпроцессу. На некоторых рынках Galaxy S21 и S21+ будут поставляться с процессором Snapdragon 888. Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ получили 8 Gb оперативной и 128 или 256 Gb флеш-памяти.

Камеры в обеих моделях полностью одинаковые. В основной камере установлены широкоугольный модуль на 12 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS), ультраширокоугольный на 12 Мп с углом обзора 120 градусов и телеобъектив на 64 Мп с 3-кратным зумом и OIS. Фронтальная камера разрешением 10 Мп. В камере появился режим 8K Snap (получение снимков из видео 8к), усовершенствованный режим стабилизации Super steady, новая функция Director’s View, запись на несколько микрофонов. Режим Pro Video на Galaxy S 21 совместим с наушниками Galaxy Buds Pro (продаются отдельно), он позволяет записывать и фоновые звуки, и ваш собственный голос на микрофоны обоих устройств. Был улучшен портретный режим: размытие фона стало более естественным, есть разные эффекты студийного освещения. Функция Single Take позволяет нажатием одной кнопки сделать качественные фото или видео с помощью ИИ.

Модель Galaxy S21+ получила поддержку технологии Ultra-WideBand (UWB), поэтому смартфон можно использовать для разблокировки современных автомобилей вместо обычных ключей. Зарядного устройства в комплекте большое нет. Обе модели оснащены стереодинамиками и соответствуют степени защиты IP68.

Технические характеристики Galaxy S21/S21+:

Дисплей: 6,2”/6,7”, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+, 120 Hz;

Процессор: Exynos 2100 (5 нм) или Snapdragon 888 (5 нм) в зависимости от рынка;

Память: оперативная 8 Gb, встроенная 128 или 256 Gb;

Основная камера: 12 Мп (f/1.8, 1,8 мкм, Dual Pixel, OIS), 12 Мп (120°, f/2.2, 1,4 мкм) и 64 Мп (f/2.2, 0,8 мкм, 3х зум, OIS);

Фронтальная камера: 10 Мп (f/2.2, 1,22 мкм, Dual Pixel);

Аккумулятор: 4000 мАч/4800 мАч;

Зарядка: быстрая проводная (25 Вт) + беспроводная (15 Вт), реверсивная;

Безопасность: подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев;

Звук: стереодинамики с настройкой AKG, Dolby Atmos;

ОС: One UI 3.1 на базе Android 11;

Габариты: 151,7 х 71,2 х 7,9 мм/161,7 х 75,6 х 7,8 мм;

Вес: 172 гр/202 гр.

Цена Galaxy S21 стартует от 799 долларов за модель с 8 Gb оперативной и 128 Gb встроенной памяти. Версия Galaxy S21+ с такими же параметрами оценена в 999 долларов.