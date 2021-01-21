Представлены MediaTek Dimensity 1200 и Dimensity 1100 — чипсеты для недорогих флагманов

Компания MediaTek анонсировала выпуск своих первых чипсетов, построенных по 6-нанометровому техпроцессу. Ранее серия Dimensity включала только 7-нанометровые чипы. Названия новинок — Dimensity 1200 и Dimensity 1100. Они также стали первыми чипами компании, которые получили ядра Cortex-A78.

CPU Dimensity 1200 состоит из основного ядра Cortex-A78 (3,0 GHz), трех ядер Cortex-A78 (2,6 GHz) и четырех энергоэффективных ядер Cortex-A55 (2,0 GHz). В Dimensity 1100 все четыре ядра Cortex-A78 работают на частоте до 2,6 GHz, плюс четыре ядра Cortex-A55 (2,0 GHz). Оба чипсета используют видеоускоритель Mali-G77 MC9.

Чипсеты получили встроенный 5G-модем с максимальной скоростью загрузки данных до 4,7 Гбит/с. Заявлена поддержка модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, оперативной памяти типа LPDDR4x (до 16 Gb) и встроенных накопителей UFS 3.1. Dimensity 1200 поддерживает работу с Full HD+ дисплеями с частотой обновления до 168 Hz, а Dimensity 1100 — до 144 Hz (также они способны работать с QHD+ экранами с частотой до 90 Hz). 5-ядерный процессор обработки изображений в Dimensity 1200 способен делать снимки с разрешением до 200 Мп, а Dimensity 1100 – до 108 Мп.

Ожидается, что смартфоны с чипсетами MediaTek Dimensity 1200 и 1100 появятся в продаже в конце первого или начале второго квартала, а первыми их получат устройства компаний Xiaomi, Vivo, OPPO и Realme.