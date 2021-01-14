Представлены флагманские наушники Samsung Galaxy Buds Pro

Компания Samsung представила, помимо флагманских смартфонов линейки Galaxy S21, полностью беспроводные наушники Galaxy Buds Pro. Samsung отмечает, что Galaxy Buds Pro получили новую функциональность и устройство сохранило элегантный и стильный внешний вид. Наушники на 20% выполнены из переработанных материалов. Корпус соответствует степени защиты IPX7.

Новинка выполнена в формате внутриканальных затычек со сменными силиконовыми насадками разных размеров. В них установлены 6,5-миллиметровый твиттер и 11-миллиметровый вуфер, что, по заверениям Samsung, обеспечивает лучшее звучание среди всех TWS-наушников компании. Заявлена поддержка технологии объемного звучания 360 Audio с технологией Dolby Head Tracking.

Каждый наушник оснащен тремя микрофонами и акселерометром, которые служат для работы функции шумоподавления. Заявлена технология Wind Shield для защиты от шума ветра. Кроме того, Samsung отмечает интеллектуальную систему активного шумоподавления, которая когда-либо использовалась в TWS-наушниках. Можно снизить фоновый шум на 99%, а режим Ambient Sound позволяет слышать, что происходит вокруг.

Еще одной особенностью Galaxy Buds Pro стала глубокая интеграция в экосистему Samsung. Наушники могут автоматически переключаться с смартфона Galaxy на планшет Galaxy, в зависимости от использования — без необходимости переключения вручную.

При полной зарядке время работы наушников в режиме воспроизведения составляет до 8 часов, а при использовании футляра с функцией беспроводной подзарядки автономность наушников можно увеличить еще на 20 часов. 5 минут зарядки хватит для часа работы. Управлять настройками устройства можно через фирменное приложение Galaxy Wearable, с виджета на рабочем столе мобильного устройства, через системные настройки Bluetooth или с помощью голосовых команд, используя виртуального помощника Bixby.

Стоимость наушников Galaxy Buds Pro составляет 199,99 долларов, в продаже с 5 февраля.