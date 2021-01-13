13.01.2021

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Представлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 стоимостью 329 долларов

NVIDIA GeForce RTX 3060

Компания NVIDIA на выставке CES 2021 официально представила самую доступную видеокарту линейки Ampere — GeForce RTX 3060. Новинка получила внушительный объем видеопамяти. Новая модель пришла на смену GeForce GTX 1060 и GeForce RTX 2060.

GeForce RTX 3060 построена на базе графического процессора GA106-300. Заявленная производительность модели в операциях одинарной точности (FP32) на уровне 13 Тфлопс, в приложениях по обработке трассировки лучей на уровне 25 Тфлопс и до 101 Тфлопс в операциях с использованием тензорных ядер в приложениях, связанных с ИИ-вычислениями. Видеокарта получила 12 Gb памяти GDDR6. Ширина шины памяти — 192 бита.

NVIDIA GeForce RTX 3060

Видеокарта поддерживает не только аппаратную трассировку лучей в реальном времени, но и другие фирменные технологии, повышающие качество изображения и расширяющие функциональность ПК.

Различные версии NVIDIA GeForce RTX 3060 поступят в продажу в конце февраля по цене от 329 долларов.

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