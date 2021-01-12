Представлена флагманская однокристальная система Samsung Exynos 2100

Компания Samsung, в преддверии презентации новых флагманских смартфонов серии Galaxy S21, провела мероприятие на котором представила однокристальную систему Exynos 2100. Чипсет выполнен на базе 5-нм техпроцесса с использованием технологии ультрафиолетовой фотолитографии и оснащен интегрированным 5G-модемом.

Exynos 2100 предлагает сниженное на 20% энергопотребление и повышенную производительность примерно на 30% по сравнению с предыдущей 7-нм платформой. Кроме этого, новая SoC предлагает улучшенное использование кэш-памяти.

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В состав Samsung Exynos 2100 входит восьмиядерный центральный процессор с трехкластерной структурой, состоящей из одного мощного ядра Arm Cortex-X1 с тактовой частотой до 2,9 GHz, трех высокопроизводительных Cortex-A78 и четырех энергоэффективных Cortex-A55. В многоядерном режиме чип демонстрирует более чем 30-процентное повышение вычислительной мощности по сравнению с предшественником. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G78 с поддержкой Vulkan и OpenCL, производительность которого в сравнении с прошлым поколением выросла более чем на 40%.

Также улучшены возможности искусственного интеллекта благодаря трехъядерному нейропроцессору. Exynos 2100 может выполнять до 26 триллионов операций в секунду (TOPS) при более чем вдвое большей энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением.

В состав Exynos 2100 входит усовершенствованный процессор обработки изображений (ISP), поддерживающий камеры с разрешением до 200 Мп. Платформа может использовать до шести отдельных датчиков и обрабатывать информацию с четырех из них одновременно. Более быстрая работа искусственного интеллекта помогает устройству распознавать сцены, лица и объекты, чтобы оптимизировать настройки камеры в процессе съемки для получения четких и детализированных изображений.